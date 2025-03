Die Brustkrebstherapie wird immer stärker Individualisiert

Fortschritte in Diagnose, Therapie und Nachsorge bei Brustkrebs werden ab Mittwoch bei der Internationalen St. Gallen Brustkrebskonferenz in Wien für Diskussionen sorgen. Wichtigster Trend ist die stärkere Individualisierung der Patientenversorgung: mit möglichst reduzierter Chirurgie, kürzerer Strahlenbehandlung und - so möglich - Vermeidung der Chemotherapie in der medikamentösen Behandlung.

von APA