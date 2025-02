Crispy Rice Salad: Foodtrend aus der asiatischen Küche

"Nam Khao" heißt das Reisgericht in dem südostasiatischen Land Laos. Dort ist es ein beliebtes Straßenessen oder ein Vorspeisensalat. Traditionell wird der Crispy Rice Salad aus frittierten und dann in Stücke gebrochenen Reisbällchen zubereitet. In Laos isst man dazu oft eine spezielle Wurst oder Huhn.

von APA