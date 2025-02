Bessere Thrombose-Prophylaxe bei Krebspatienten

Krebspatientinnen und -patienten haben oft ein hohes Risiko, zusätzlich zu ihrer Grunderkrankung tiefe Beinvenenthrombosen oder potenziell lebensgefährliche Lungenembolien zu entwickeln. Wiener Spezialisten haben dafür ein Prognose-Tool entwickelt und jetzt mit gutem Erfolg in der Praxis erprobt, wie sie in einer Studie in der Fachzeitschrift ESMO Open berichten.

von APA