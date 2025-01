Gefährliche Beauty-Trends: Vorsicht vor „Beauty-Pfusch“

Was viele nicht wissen: Die meisten der vermeintlich perfekten Gesichter, die uns auf Social Media täglich entgegenstrahlen, sind nicht nur fachärztlich optimiert, sondern zusätzlich via KI und Filter bearbeitet. Instagram, TikTok und Co. bieten unzählige Möglichkeiten, eine schmalere Nase oder porenfreie Haut mittels Filter oder Effekten zu generieren. Obwohl User:innen darüber sehr wohl Bescheid wissen, fällt es zunehmend schwer, ein echtes Ergebnis vom gefilterten Ideal zu unterscheiden. Eine Tatsache, die auch Ärzt:innen kritisch sehen.

Marie-Theres Kasimir ist Hautärztin in Wien und Expertin in Sachen Schönheit und Dermatologie. In ihrer Praxis sitzen oft Menschen, die im Vorhinein bereits genau zu wissen glauben, wie sie nach der Behandlung aussehen werden – oder zumindest wollen. „Das Internet ist nicht die reale Welt, den Satz haben wir schon so oft gehört. Dennoch lassen wir uns vom vermeintlich perfekten Leben und vor allem vom „perfekten Aussehen“ beeinflussen. Mit wenig Aufwand sieht man – Filter sei Dank – selbst rasch perfekt aus. Und möchte das natürlich auch im „echten Leben“ tun“, erklärt sie. „Besonders in der ästhetischen Medizin fällt in den letzten Jahren auf, dass Patient:innen gezielt mit Fotos von sich in Ordinationen kommen, über das diverse Filter gelegt wurden. Schmälere Nasen, größere Lippen, höhere Wangenknochen – diese Wünsche sollen Mediziner:innen dann erfüllen.“

Aber nicht jede Behandlung ist auch für jede:n geeignet – und schon gar nicht erhält man idente Ergebnisse an unterschiedlichen Körpern. Individuelles Aussehen, Geneti, Typ und Alter des Patienten bzw. der Patientin spielen eine entscheidende Rolle und müssen bei Behandlungen immer berücksichtigt werden, so die Fachärztin.