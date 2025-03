Auch Abnehm-Pille hilft herzkranken Diabetikern

Auch eine zum Schlucken formulierte Anwendungsform des Diabetes- und Abnehm-Wirkstoffes Semaglutid hilft herzkranken Zuckerkranken. Das hat eine internationale Studie ergeben, die am Samstag beim Jahreskongress der amerikanischen Kardiologen-Akademie (ACC) in Chicago vorgestellt und zeitgleich im "New England Journal of Medicine" veröffentlicht worden ist.

von APA