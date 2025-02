Durch Digitalisierung und Überinformation nimmt die Aufmerksamkeitsspanne dramatisch ab. Deshalb, so der Kommunikationstrainer, müsse die gewünschte Nachricht sofort mitgeteilt werden. „Die ersten 15 Sekunden sind entscheidend dafür, ob ich in der Lage bin, das zu vermitteln, was mir wichtig ist. Gerade in Präsentationen ist keine Zeit für langwierige Einleitungen.“

Ein weiterer Fehler, den vielen Führungskräfte in ihrer Kommunikation machen, ist es, zu oft in der Wir-Form zu sprechen. „Wenn ich jemand mobilisieren und motivieren will, muss ich die Person direkt ansprechen“, so Baumgartner. „Es ist falsch, zu glauben, dass die Wir-Form besonders inklusiv ist und alle damit abgeholt werden.“ Viel besser ist es, klar zu formulieren, wie z. B. „ich will oder ich fordere von euch oder dir.“