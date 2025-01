Nadia Bruckner: „Alles unter einen Hut bekommen? Aufgaben abgeben“

Was lernen Sie gerade?

Aktuell lerne ich mich in unser neues Hotelsoftwareprogramm ein, besuche einen Buchhaltungskurs über das Wifi und mache ein Webinar zu den neuen Kollektivverträgen für Arbeitnehmer:innen im Hotel- und Gastgewerbe. Nebenbei übe ich mich in der Kindererziehung. Mal erfolgreich, mal weniger. Die Dualrolle der Geschäftsführerin und Mutter ist neu für mich, aber gleichermaßen spannend. Im Grunde lerne ich, alles unter einen Hut zu bekommen. Das erfordert Aufgaben abzugeben und um Hilfe zu bitten. Auch das ist ein spannender Lernprozess.

Von wem lernen Sie?

Ich lerne von all den starken Frauen in meinem Umfeld, die schon vor mir Kind und Karriere gemeistert haben. Aber ich lerne auch von meinem Sohn und meinem Partner, die Dinge nicht immer so ernst zu nehmen. Man darf auch mal Fehler machen, die Welt wird sich weiterdrehen.

Was kann man von Ihnen lernen?

Immer neugierig und zielstrebig zu bleiben und auch in Stresssituationen eine positive Einstellung zu bewahren. Ich liebe gutes Essen, gesellige Abende und spannende Begegnungen. Ich war in meiner Jugend oft allein auf Reisen und habe eine gute Menschenkenntnis entwickelt, die in meinem Job ungemein hilft. Ein Hotel ist ein Haus voller Begegnungen und von jeder einzelnen nimmt man etwas mit.