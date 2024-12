Joscha Domdey: „Gesunde Selbstsicherheit hilft sehr“

Was lernen Sie gerade?

Ich sehe mich als Generalist und habe große Freude daran, ein breites Spektrum an Wissen aufzubauen und Dinge zu verknüpfen. Aktuell beschäftige ich mich viel mit Geschichte. Je besser man die Vergangenheit versteht, desto besser kann man die Gegenwart einordnen. Ich versuche Zusammenhänge zu sehen und so langsam den Flickenteppich der Geschichte im Kopf zusammenzubringen. Speziell im beruflichen Kontext probiere und lerne ich gerade, wie ich das Wachstum von Wolt in Österreich über Social Media, hier vor allem auf LinkedIn fördern kann.

Von wem lernen Sie?

Das Schöne ist ja, man lernt nie aus und ich bin fest davon überzeugt, von allen Menschen etwas lernen zu können. Selbst beim täglichen Radfahren kann man viel beobachten. Außerdem höre ich zurzeit gerne den Podcast „Geschichten aus der Geschichte“ von Richard Hemmer & Daniel Meßner. Ansonsten blättere ich gerade gerne im Buch von Christian Grataloup „Die Geschichte der Welt, Ein Atlas“.

Was kann man von Ihnen lernen?

Eine gewisse Besonnenheit. Für mich ist es extrem wichtig, in herausfordernden Momenten die Ruhe zu bewahren. Eine gesunde Selbstsicherheit hilft da auch sehr. Mit einer guten Ausdauer und Stressresistenz versuche ich in dem dynamischen Umfeld von Wolt die nötige Ausgeglichenheit für das Team mitzubringen.