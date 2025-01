Andreas Klauser: „Besonders bereichernd ist der Austausch mit Lehrlingen“

Was lernen Sie gerade?

Über die Bedeutung von Grau. Unsere Gesellschaft ist zunehmend polarisiert, aufgeteilt in Schwarz und Weiß. Wir führen moralische Scheindebatten, statt uns auf das Wesentliche zu konzentrieren: die gemeinsame Arbeit daran, dass es der Wirtschaft und der Gesellschaft besser geht. Unterschiedliche Ansätze zu tolerieren, halte ich für eine wertvolle Lektion. Ich empfehle gern das Buch von Hans Bürger „Und statt Oder“.

Von wem lernen Sie?

Ich lerne jeden Tag – von Wegbegleitern, im Austausch mit Branchenkollegen und besonders auch von Branchenfremden. Gerade von ihnen kommen oft ganz neue Impulse und Ansätze. Besonders bereichernd ist der Austausch mit unseren Lehrlingen: Ihr frischer Blick und ihr Enthusiasmus motivieren mich sehr.

Was kann man von Ihnen lernen?

Auch in schwierigen Zeiten und in einem volatilen, unsicheren Umfeld fokussiert, motiviert und damit auch erfolgreich bleiben. In den letzten Jahren haben wir Palfinger gut aufgestellt und resilient gemacht: mit einem breiten geografischen Footprint, einem vielseitigen Produktportfolio und den besten Mitarbeitenden.