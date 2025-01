Großer Wurf: Filzmoos veranstaltet Schneeballschlacht-Meisterschaft

Und das funktioniert so: Ducken, robben, laufen, werfen. Zwei Mannschaften aus je sieben Mitgliedern treten gegeneinander an. Im Idealfall gibt es drei Auswechselspieler. Das Spielfeld ist 10 mal 36 Meter groß, darauf sind sieben Wände für die Deckung positioniert. Mit 90 Schneebällen je Satz von drei Minuten sollen so viele Gegner wie möglich aus dem Feld geschossen oder die gegnerische Fahne erobert werden. Das Team, das zwei Sätze für sich entscheidet, hat gewonnen.

Klingt einfach, ist es aber nicht. Gleich nach dem Anpfiff fliegen einem die Schneebälle nur so um die Ohren. Aufschauen, werfen, aufschauen werfen – man kommt kaum hinterher. Wer sich versucht, dem wird schnell klar: Mal eben den Titel abräumen wird ohne gewissenhaftes Training wohl kaum funktionieren. Dabei ist das Pressen der Schneebälle genauso anstrengend wie das Mitspielen. Aber das Wichtigste: Yukigassen macht unheimlich viel Spaß.