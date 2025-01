Was wurde aus Ihren Überlegungen, mit Klagen gegen dieses Vorgehen anzutreten?

Rosam: Wir haben uns betreffend der Zulässigkeit dieser Beihilfe für einen Marktteilnehmer innerhalb der EU juristisch erkundigt. Zu dieser außerordentlichen Tourismusförderung gibt es einen Parlamentsbeschluss, dem alle Parteien zugestimmt haben, damit haben sie sich gesetzlich abgesichert. Juristisch mag es in Ordnung sein, moralisch ist es das im fairen Wettbewerb nicht. Weder Falstaff noch Gault&Millau bekommen einen Cent Förderung für ihre Restaurantbewertungen und gedruckten Guides. Wir hätten die EU-Wettbewerbsbehörde bemühen können, dann hätten wir womöglich erreicht, dass der Guide Michelin nicht nach Österreich kommt und wären die Spielverderber mit dem Kainsmal auf der Stirn gewesen. Das war nicht unser Ziel. Wir wollen, dass der Guide Michelin nach Österreich kommt, nur die Bedingungen sind nicht akzeptabel. Zumal auf unsere jahrzehntelange Vorarbeit und die des Gault&Millau zurückgegriffen wird. Nun wird ein Milliardenkonzern mit garantierten 1,8 Millionen Euro binnen drei Jahren belohnt. Ich freue mich trotzdem, dass der Guide Michelin nach Östereich kommt, denn für die Köche ist er die weltweite Währung und für Östereichs internationale Wahrnehmung wichtig. Zudem ist jeder Wettbewerb positiv.

Auch in der Spitzengastronomie hat der wirtschaftliche Druck zugenommen. Selbst mit Sterne-Auszeichnung braucht man, so ist zu hören, viel Geschick, um ein Restaurant rentabel führen zu können. Welche Beobachtungen machen Sie diesbezüglich?

Rosam: Das wirtschaftliche Problem der Auslastung sehe ich in der Spitzengastronomie nicht. Die Top-Restaurants sind alle ausgebucht. Auch in Paris habe ich das vor Kurzem erlebt: Mit einem Vorlauf von zwei Wochen war es nur in einem von zehn Drei-Sterne-Restaurants, im Le Gabriel, möglich, einen Tisch für zwei Personen zu bekommen. Die Spitzengastronomie hat kein Auslastungsproblem, aber ein Kostenproblem und ein Personalproblem, weil Wareneinsatz und die Personalkosten hoch sind. Ich finde die Spitzengastronomie in Österreich auch zu billig, wenn man sie mit internationalen Maßstäben vergleicht. In Paris kosten sieben Gänge 398 Euro, ein vergleichbares Abendessen in Österreich liegt bei 180 Euro. Wir essen in der heimischen Spitzengastronomie vergleichsweise günstig. Systemgastronomie, auch jene auf Top-Niveau wie Plachutta oder Fabios, hat in meinen Augen auch kein wirtschaftliches Problem. Betroffen sind eher mittelständische Gastronomiebetriebe, vor allem jene in nicht zentraler Lage.