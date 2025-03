Virgin-Gruppe will Eurostar-Zügen Konkurrenz machen

Die Virgin-Gruppe des britischen Milliardärs Richard Branson will den Eurostar-Zügen im Kanal-Tunnel zwischen England und dem Kontinent Konkurrenz machen. "Die Kanal-Route ist reif für Veränderungen und würde von Wettbewerb profitieren", erklärte Virgin in einer Mitteilung und bestätigte einen Bericht der "Financial Times". Virgin will die Züge in enger Taktfolge anbieten und könnte damit ab 2029 beginnen.

von APA