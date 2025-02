Steirisches Skigebiet stellte vorzeitig Betrieb ein

Das in der östlichen Obersteiermark gelegene Skigebiet Niederalpl mit zwölf Pistenkilometern, einer Vierersesselbahn, drei Schlepp- und einem Übungslift musste mitten in der Wintersaison bzw. den Semesterferien den Betrieb wegen Schneemangels einstellen. Zuletzt soll nur noch ein Lift in Betrieb gewesen sein, berichtete der ORF Steiermark online am Freitag.

von APA