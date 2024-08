Quebec: Wale und Wildnis

Handyempfang gibt es hier – so wie eigentlich generell außerhalb der Städte und Dörfer – nicht. Jene Orte, an denen Wi-Fi verfügbar ist, sind in den Plänen der National- und Provinzparks verzeichnet. Doch diese liegen oft viele Kilometer weit entfernt. Und so fällt es leicht, mehrere Tage offline zu sein und ganz entspannt den Luxus der Nicht-Erreichbarkeit zu genießen.