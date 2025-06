Auf die Teilchen, fertig, los: Österreich sucht die schnellsten Puzzler

Am Samstag, den 28. Juni 2025, verwandelt sich das Franz-Fürst-Freizeitzentrum in Wiener Neudorf in ein Zentrum für Puzzle-Begeisterte. Der Puzzleverein Österreich lädt gemeinsam mit Hauptsponsor Ravensburger zur ersten österreichischen Meisterschaft im Speed Puzzeln. In drei Bewerben treten Teilnehmer:innen aus ganz Österreich im Einzel, zu zweit oder im Team gegeneinander an – Ziel ist es, ein Puzzle mit 500 oder 1.000 Teilen so schnell wie möglich zu lösen.