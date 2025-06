Ferienspiel bei den Wiener Netzen: Mit Mona Netz spielerisch Energie entdecken

Wie kommt der Strom verlässlich in die Steckdose? Warum riecht es beim Gasherd manchmal komisch? Antworten auf solche Fragen liefert das diesjährige Ferienspiel der Wiener Netze, das jeden Mittwoch in den Sommerferien auf dem Gelände in Simmering stattfindet. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren und verbindet spielerisches Lernen mit praktischen Einblicken in die Energieversorgung Wiens.

Begleitet werden die Kinder von Mona Netz, der Kinder- und Jugendbotschafterin der Wiener Netze, die ihnen zeigt, wie Strom, Gas und Fernwärme sicher in die Haushalte gelangen. Die Führungen beinhalten u. a. den Besuch einer Werkstätte und vermitteln auch wichtige Sicherheitsinformationen, wie etwa die Gasnotrufnummer 128.

„Wir wollen schon die Kleinsten für das Thema Energie begeistern. Denn sie sind die Kund:innen und Fachkräfte von morgen“, sagt Thomas Maderbacher, Geschäftsführer der Wiener Netze. Der Anteil weiblicher Lehrlinge liegt aktuell bei einem Drittel – Tendenz steigend. Mit Formaten wie dem Ferienspiel oder dem Familienfest im Februar möchte das Unternehmen gezielt informieren und Interesse an technischen Berufen wecken.