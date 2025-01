NÖ Skigebiete: 180.000 Besuche in Weihnachtsferien

Die bestbesuchten Tage in den abgelaufenen Weihnachtsferien waren der 27., 28. und 29. Dezember des Vorjahres sowie der vergangene Samstag. "Es waren in Niederösterreich bereits zwölf Skigebiete und zusätzlich die Rax-Seilbahn und die Schneeberg-Sesselbahn für den Wanderbetrieb im Einsatz. Sobald es die Schneelage zulässt, werden weitere Schleppliftgebiete in die Saison starten", blickte Michael Reichl, Obmann der Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Geschäftsführer der Skiarena Jauerling, voraus.

Aus Sicht von Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, war es bisher "eher wieder ein ,Hochkar-Winter', bei dem höher gelegene Skigebiete bzw. solche mit leistungsstarker Beschneiungsanlage bevorteilt sind". Die Hochkar Bergbahnen alleine verbuchten in den Weihnachtsferien rund 46.000 Ersteintritte. Gemeinsam mit den Annaberger Liften, der Erlebnisalm Mönichkirchen, den Ötscherliften Lackenhof und der Wexl Arena St. Corona am Wechsel kamen alle fünf Standorte der ecoplus Alpin GmbH auf rund 124.000 Besuche. Von der neuen Saisonkarte "NÖ Bergerlebnispass" wurden laut der Aussendung bisher mehr als 8.000 Stück ausgegeben, davon im Vorverkauf 3.465 an Kinder und Jugendliche kostenlos.