So nah und doch so anders: Wer von Menorca zur Schwestern­ insel Mallorca will, nimmt den Flieger, die Fähre – oder schwimmt. Knapp zehn Stunden brauchte beispielsweise die Deutsche Nathalie Pohl, die vor drei Jahren die 40 Kilometer lange Strecke so absolviert hat. „Es ist zu schaffen“, versichert auch Tourguide Mariona. Aber lohnt sich der Abstecher zur großen Schwester Mal­lorca mit ihren über 1.000 Meter hohen Bergen in der Tramuntana, den mehr als 300 Stränden, den zehn Michelin­ Res­taurants? Nein, findet Mariona. Denn Menorca bietet all das auch – nur in der beschaulicheren, weit aus kleineren Va­riante. Und eben mit viel weniger Tou­risten. Die Antwort kommt routiniert. Denn die Frage, welche der beiden In­seln denn nun die schönere ist, muss Mariona oft beantworten. Doch der Ver­gleich hinkt und macht obendrein we­nig Sinn. Eine Reise wert sind beide Inseln. Der Charme von Menorca liegt in ihrer Ursprünglichkeit. Alles geht ein bisschen ruhiger zu. Auch wird mehr Wert auf traditionelle Handwerkskunst gelegt – und das zeigt man besonders gerne her.

Das „Sal de Menorca“ beispielsweise wird auf einer kleinen Finca im Norden Menorcas nahe dem Fischerdorf Es For­nells aus den Salinen, die sich in unmit­ telbarer Nähe zum Meer befinden, in aufwendiger Handarbeit gewonnen, verarbeitet und verkauft – etwa als „pi­kantes“ Salz mit Chilli und schwarzem Pfeffer veredelt. Die Salztradition in die­ser Region reicht bis ins Jahr 1853 zu­rück. Eine Führung inmitten der Salinen mit den Flamingos und der Handvoll Arbeiter, die hier mit einer Art Besen die Salzflocken von der Oberfläche schöp­fen, lohnt sich. Sie endet wenig überra­schend bei einem kleinen Shop, wo die Produkte erworben werden können. Ein Kilo Salz kostet knapp zehn Euro.