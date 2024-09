Maria Alm: Urlaub im Hotel Niederreiter

Wie schon erwähnt liegt das Hotel Niederreiter direkt im Ortszentrum von Maria Alm. Wenige Gehminuten vom Hotel entfernt befindet sich die Bushaltestelle. Die Pläne mit Routen und Fahrzeiten erhält man an der Rezeption. Im Hotel liegen zahlreiche Broschüren auf, was es in der näheren und etwas weiteren Umgebung zu erkunden gibt.

Hier ein kleiner Überblick: