Jedes zweite neue Fahrrad ist ein E-Bike

Fahrräder mit Elektromotor werden in Österreich immer beliebter. Bereits mehr als die Hälfte der neu verkaufen Fahrräder sind E-Bikes, die Verkäufe machen zudem drei Viertel des Umsatzes in der Branche aus, schreibt die Wirtschaftskammer Wien am Montag in einer Aussendung. Pro Jahr werden österreichweit rund 400.000 bis 500.000 Räder verkauft. In Wien wächst das Fahrradgeschäft.

von APA