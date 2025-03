Investor PAI übernimmt Mehrheit an Hotelkette Motel One

Der französische Finanzinvestor PAI Partners, dem die Vamed-Rehakliniken in Österreich gehören, übernimmt die Mehrheit an der deutschen Hotelkette Motel One. Der Investor werde sich mit 80 Prozent am operativen Geschäft beteiligen, teilte Motel One am Montag mit. Das Immobiliengeschäft bleibe bei Firmengründer und Motel-One-Chef Dieter Müller. Einem Insider zufolge wird das operative Geschäft von Motel One in der Transaktion mit rund 3,5 Mrd. Euro bewertet.

von APA