Insolvenz: Tiroler Reiseveranstalter Travel Europe muss schließen

Der in die Insolvenz gerutschte Tiroler Reiseveranstalter Travel Europe Reiseveranstaltungs GmbH mit 116 Mitarbeitern und mit Sitz in Stans im Bezirk Schwaz wird geschlossen. Finanzierungsgespräche mit diversen Investoren seien gescheitert, auch seien von Seiten der Finanzgläubiger keine frischen liquiden Mittel zur Verfügung gestellt worden, teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform am Montag mit. Ursprünglich war beabsichtigt worden, das Unternehmen fortzuführen.

Das Unternehmen hatte Anfang Jänner Insolvenz angemeldet. Den Gläubigern wurde damals eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten. Die Finanzierung sollte aus den Ergebnissen des laufenden Geschäftsbetriebs sowie durch Finanzierungsbeiträge von Geschäftspartnern aus der Tourismusbranche und Investoren erfolgen. Von Vorgesprächen zur finanziellen Unterstützung durch einen "starken Partner" war die Rede.

Als Ursache für die Pleite waren "multiple Krisen" der letzten Jahre – Covid-19, Ukraine-Krieg und Teuerung – angegeben worden, die die Reisebranche schwer getroffen hätten. Zuvor waren außergerichtliche Sanierungsbemühungen gescheitert.

Die Passiva bei Insolvenzeröffnung hatten als Buchwert rund 25,9 Mio. Euro, als Liquiditätswert etwa 23 Mio. Euro betragen. Rund 1.900 Gläubiger waren von der Insolvenz betroffen. Die Aktiva im Liquidationsfall wurden mit rund 3 Mio. Euro beziffert.

Die Travel Europe war 1989 als "Tiroler Hotels" gegründet worden. 2005 erfolgte die Namensänderung. Ursprünglich befasste sich das Unternehmen mit der Veranstaltung von Busreisen, zunächst nach Tirol. Im Jahr 1993 kam es zu einer Erweiterung des Angebots auf Gruppenreisen nach Ostösterreich und Osteuropa und schließlich auf den gesamteuropäischen Raum (kulturelle Rundreisen).