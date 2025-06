inatura Dornbirn freut sich über seltenes Seestern-Fossil

Am Pfänder, dem Hausberg von Bregenz, ist Anfang April ein seltenes Seestern-Fossil entdeckt worden. Der Fund sei anlässlich einer Exkursion des Geologischen Arbeitskreises der VHS Kempten (Allgäu) unter der Leitung von Georg Friebe von der inatura gelungen, teilte das Vorarlberger Naturkundemuseum in einer Aussendung am Montag mit. Obwohl diese Stelle seit mehr als hundert Jahren immer wieder besammelt werde, halte sie weiterhin Überraschungen für die Wissenschaft bereit.

von APA