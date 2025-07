Guide Michelin 2025: Zwei Sterne, ein Award und neue kulinarische Hotspots für die Region Kvarner

Die Region Kvarner in Kroatien beweist eindrucksvoll, dass sie zu den aufregendsten kulinarischen Destinationen Europas zählt. Im aktuellen Guide Michelin 2025 wurden zwei Lokale mit einem Stern ausgezeichnet. Dazu kommt eine ganz besondere Ehre: Der „Michelin Best Young Chef Award“ geht an die 24-jährige Gabriela Filca, die im Nebo by Deni Srdoč in Rijeka neue Maßstäbe setzt. Weitere Häuser in Rijeka, auf Krk und Losinj rücken in die Michelin Selection vor.

Frauenpower mit Weitblick: 1 Stern und Award für Gabriela Filca

Im Nebo, hoch oben im fünften Stock des Hilton Costabella Hotels in Rijeka, sorgt Gabriela Filca für frischen Wind – und gleich zwei Auszeichnungen. Die junge Sous-Chefin, die das Ruder von Sternekoch Deni Srdoč übernommen hat, überzeugte mit einer raffinierten Küche, die regionale Zutaten wie Lamm und Fisch modern inszeniert. Für ihre handwerkliche Finesse und den kreativen Umgang mit kroatischen Aromen wurde sie mit dem Michelin Best Young Chef Award 2025 geehrt – und das Restaurant erneut mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Der spektakuläre Meerblick samt Sonnenuntergang macht das kulinarische Erlebnis perfekt.