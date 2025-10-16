GEWINNSPIEL: Ihre regionale Adventskiste – ganz nach Ihrem Geschmack!

Auf der Suche nach echter Vorfreude im Dezember? Dann machen Sie jetzt mit bei unserem Gewinnspiel und sichern Sie sich die Chance auf eine von zwei exklusiven Adventskisten – gefüllt mit hochwertigen, regionalen Produkten aus ganz Österreich!
Zur Auswahl stehen:
1x Die Standard-Adventskiste – liebevoll befüllt mit regionalen Spezialitäten und kulinarischen Schätzen heimischer Produzenten.
1x Die Standard-Adventskiste für Hundebesitzer:innen – mit regionalen Köstlichkeiten für Mensch und treuen Vierbeiner – doppelte Freude für Zwei- und Vierbeiner!
Und das Beste: Sie entscheiden selbst, welche der beiden Kisten Sie gewinnen möchten! Einfach Ihre Wunsch-Variante anklicken und mit etwas Glück gehört schon bald eine dieser besonderen Kisten Ihnen.
Regionale Produkte, die Freude machen
Auf adventskiste.at finden Sie liebevoll gestaltete Adventskisten voller sorgfältig ausgewählter regionaler Köstlichkeiten aus ganz Österreich – ideal zum Verschenken oder selbst Genießen.
Ob fruchtige Aufstriche, feine Tees, herzhafte Schmankerl oder süße Naschereien – alle Produkte stammen von österreichischen Familienbetrieben, kleinen Manufakturen und lokalen Produzenten. Nachhaltig verpackt und mit viel Liebe arrangiert, ist jede Kiste ein Stück gelebte Regionalität.
Fertige Adventskisten wie Standard, Premium oder Deluxe
Individuelle Wunschkisten, die Sie aus über 130 regionalen Produkten selbst zusammenstellen können
Eine breite Produktpalette: Von süß bis herzhaft, von Getränken bis zu kleinen Geschenkideen
Nachhaltiger Versand rechtzeitig vor dem 1. Dezember – ideal als Geschenk oder persönliche Auszeit im Advent
Ob klassisch oder ganz persönlich: adventskiste.at bietet für jeden Geschmack die passende Kiste – mit garantiert österreichischem Ursprung und viel Liebe zum Detail.