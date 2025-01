Ein Wochenende in Hinterglemm

Direkt an der Talstation des Zwölferkogels liegt das Wiesergut. Bisher gab es im luxuriösen Boutiquehotel 24 Suiten. Nun kamen mit dem Wiesergut Next ein mit modernsten Fitnessgeräten ausgestattetes Gym, eine 90 Quadratmeter große Bergsuite und das 360 Quadratmeter umfassende Bergloft dazu. „Mit dem Wiesergut Next wollten wir etwas anbieten, das es so bisher noch nicht gibt“, sagt Hotelier Sepp Kröll. Die Einrichtung ist aus hochwertigen Naturmaterialien maßgefertigt. Dazu steht den Gästen ein privater, beheizter 15-Meter-Outdoor-Pool und ein privates Gym zur Verfügung.