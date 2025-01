Ein Wochenende in Brünn

Spannend geht es in Brünn auch unter der Erde zu: z. B. im Labyrinth unter dem Krautmarkt oder in den drei ehemaligen Brünner Wasserspeichern „Žlutý kopec“ aus den Jahren 1874, 1894 und 1917. Die drei gigantischen unterirdischen Hallen stehen unter Denkmalschutz und sind zur Gänze erst seit März 2024 zugänglich. Optik und Echo in den Tanks sind unglaublich. Eine schaurige Attraktion ist das zweitgrößte Beinhaus Europas unter der St.-Jakobs-Kirche.