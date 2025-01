Dank internationaler Sichtbarkeit durch den Guide Michelin wird Kulinarik zum Breitband-Marketingtool für Tourismus-Agenden. Auch in Dänemark, wo die Sterne-Tester seit 2015 unterwegs sind, hat dies funktioniert. Im Michelin-Rampenlicht entwickelte sich die „New Nordic Cuisine“ zur weltweit anerkannten Küchenstilistik. Die zweitgrößte dänische Stadt Aarhus steigerte die Nächtigungszahlen binnen eines Jahres um 17 Prozent, nachdem die „New York Times“ sie aufgrund ihrer Sterne-Gastronomie zum „Must Visit“ ausgerufen hatte. Auch die frühere Wirkungsstätte von Kevin Fehling – aktuell The Table, Hamburg –, das La Belle Epoque im Columbia Hotel Casino in Travemünde, schaffte dank dessen drittem Stern und dem damit verbundenem Marketing-Effekt im Wert von 2,5 Millionen Euro plötzlich ganzjährige Auslastung an dem im Winter sonst weniger besuchten Ort.

Dass der Guide Michelin zahlungskräftige Gäste aus aller Welt anlockt, berichtet auch Kroatien, wo die Steigerung der Tourismuserlöse um fast fünf Milliarden Euro auf 13,1 Milliarden Euro in sechs Jahren auf die Einführung des Michelin-Länderguides zurückgeführt wird.