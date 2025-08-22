Athen: Aufschwung zur kreativen Metropole

Innnerhalb des Stadtkernes beträgt die durchschnittliche Miete für eine Zwei-Zimmer-Wohnung circa 600 Euro. Für eine Mahlzeit in einem Restaurant sind Preise um die 15 Euro die Norm. Die Lebensunterhaltskosten liegen in Griechenland allgemein bis zu 30 Prozent unter dem EU-Durchschnitt. Athen bietet damit nahrhaften Boden für Szenenkultur.

Athen zeigt, dass sich Städte auch unter schwierigen Umständen ganz von selbst weiterentwickeln können. Anreize, wie leistbarer Wohnraum und Platz für Kultur, bringen auch Motivation, zur Entwicklung der Stadt etwas beizutragen. Und das lohnt sich – für alle.