Abenteuer Winterurlaub: Die besten Aktivitäten abseits der Skipisten

Langlaufen wird immer populärer – und die Region Ramsau am Dachstein hat sich perfekt darauf eingestellt. Das Loipennetz wurde auf beeindruckende 250 Kilometer erweitert, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ein besonderes Highlight ist die neu beleuchtete Gastegloipe in Maria Alm, die auch am Abend genutzt werden kann. Laut Statistiken der Wintersaison 2023 nutzten rund 150.000 Sportler die Langlaufloipen in der Region, ein Anstieg von 12 Prozent.

Wie aus der T-MONA Gästebefragung hervorgeht, gewinnen sportliche Aktivitäten wie Langlaufen zunehmend an Bedeutung, da sie sowohl aktive Erholung als auch intensives Naturerleben ermöglichen.