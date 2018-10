Bei ihrer Hochzeit am 19. Mai steckten sich Prinz Harry und Meghan Markle gegenseitig die Eheringe an. Neben dem aus Platin gefertigten Schmuckstück trägt Prinz Harry seit kurzer Zeit auch einen recht breiten, schwarzen Ring auf seiner rechten Hand. Was es damit auf sich hat.

THEMEN:

Wenn Prinz Harry plötzlich zum "Herr der Ringe" wird muss mehr dahinter stecken. Da waren sich die Fans der Royals einig, die seinen neuen Klunker freilich gleich entdeckten und Spekulationen um das schwarze Schmuckstück auslösten.

© AFP or licensors

Könnte es ein Geschenk von Meghan zur Babynews sein oder ist es ein Erinnerungsring zu den bevorstehenden Invictus Games, die dem Herzog von Sussex so am Herzen liegen? Ist es ein Gastgeschenk? Eine erinnerung an seine Mutter Diana? Während seiner Australienreise mit Herzogin Meghan war das Accessoire jedenfalls bei allen Auftritten des Paares deutlich sichtbar.

Nein, etwas ganz anderes steckt dahinter. Das Magazin People brachte schließlich Licht ins Dunkel: Bei dem Schmuckstück handelt es sich um einen Aktivitätstracker, genannt Oura Ring. Das Gadget eines finnischen Herstellers ist ein Wearable, das Daten über die Aktivitäten des Trägers sammelt und an ein synchronisiertes Smartphone schickt.

So kann der Ring die Vitalfunktionen von Prinz Harry kontrollieren. Er ist aus Titan und misst regelmäßig seine Körpertemperatur, seine Herzfrequenz und überwacht seinen Schlaf. Die Ergebnisse kann er sich mithilfe einer App auf dem Smartphone ansehen.



© AFP or licensors

Mit seinem smarten Ring behält Harry bei seinem vollen Terminkalender (in 18 Tagen müssen er und Meghan 76 Termine absolvieren) offenbar einen guten Überblick während seiner Reise und sieht, ob er und seine schwangere Frau sich hier und da mal eine Pause gönnen sollten. Auch für die Zeit, wenn das Kind dann da ist, kann der Prinz mit seinem Tracker immer kontrollieren, ob er schon unter chronischem Schlafmangel leidet.