Der Urslauerhof befindet sich in Hinterthal bei Maria Alm. Durch die Lage am Fuße des Hochkönigs bietet sich vom Hotelzimmer aus ein eindrucksvolles Panorama auf die Bergwelt der Region.

Ursprünglich war der Urslauerhof vor allem bei Wintertouristen beliebt. Inzwischen wandelt sich es sich, auch von Sommertouristen wird die Gegend immer besser besucht, erklärt Juniorchefin Claudia Kraker-Neumayr. Im Frühjahr 2023 wurden acht Zimmer des Hauses frisch renoviert und modernisiert, sodass die drei neuen Kategorien "Familienzimmer Hoamatgfühl", "Familienzimmer Weitblick" und "Studio Sternblick" entstanden sind.

Ein Highlight des "Familienzimmer Hoamatgfühl" ist die ausziehbare Trennwand, die den Raum in einen Kinder- und Erwachsenenbereich aufsplittet.

Es war die erste Umbau-Aktion, die Claudia Kraker-Neumayr und ihr Mann Stefan zusammen getätigt haben. Unterstützt wird das Paar von Claudias Eltern Heidi und Willi Kraker, die das Hotel im Jahr 1984 gekauft haben.

Neben der Neugestaltung der Zimmer wurde bis zum Sommer 2023 auch der komplette Wellnessbereich des Urslauerhofs kernsaniert sowie der Ruheraum neu gestaltet.

Der Wellnessbereich des 4-Sterne-Hotels spielt alle Stückerln. Die Saunawelt (u.a. Zirbensauna, Lehmsauna, Himalaya Salzsauna) bietet auch Dampfbad, Tepidarium sowie Infrarotkabine. Wärmeliegen laden - vor allem nach einem aktiven Tag an der frischen Luft - zum Entspannen ein.

Zum Relaxbereich gehört auch ein beheizter Panoramapool (indoor und outdoor). Bademäntel und Schlapfen sowie Bade- und Saunatücher erhält man im Hotel.

Die Saunawelt ist täglich von 13.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, der Pool von 7.00 bis 19.00 Uhr. Der Urslauerhof verfügt zudem auch über einen Fitnessraum.

Wer möchte, kann auch Beauty- und Wellnessbehandlungen buchen. Von der Massage bis zur Gesichtsbehandlung gibt es zahlreiche Angebote.

Wie schon erwähnt liegt der Urslauerhof etwas außerhalb des Ortszentrums von Maria Alm. Mit dem Auto ist man allerdings binnen acht Minuten im Zentrum. Es ist aber nicht nötig, selbst zu fahren, denn wenige Schritte vom Hotel entfernt liegt die Bushaltestelle. Die Pläne mit Routen und Fahrzeiten erhält man an der Rezeption. Im Hotel liegen zahlreiche Broschüren auf, was es in der näheren und etwas weiteren Umgebung zu erkunden gibt.

Hier ein kleiner Überblick:

Mit der Hochkönig-Card, die beim Aufenthalt im Urslauerhof inkludiert ist, hat man freien bzw. ermäßigten Eintritt bei zahlreichen Attraktionen in der Region. So sind etwa der Wanderbus sowie sechs Sommerbahnen kostenlos. Auch die Natrunbahn hinauf auf den Prinzenberg Natrun gehört dazu.

Einen detaillierten Überblick über die Ermäßigungen und Inklusivleistungen der Hochkönig-Card finden Sie hier.

Highlights am Prinzenberg Natrun

Am Prinzenberg Natrun angekommen kann man entweder zum Prinzensee wandern, den Schlossspielplatz beim Grammlergut unsicher machen oder etwa im Waldseilgarten klettern.

Schlossspielplatz und Grammlergut

Vom Ortszentrum von Maria Alm aus gelangt man mit der Natrunbahn hinauf auf den Prinzenberg. Dort finden sich kinderwagengerechte Wanderwege und zahlreiche Attraktionen für große und kleine Besucher. Ein besonders schönes Ausflugsziel sind das Grammlergut und der angrenzende Schlossspielplatz.

© Grammlergut Neben dem Grammlergut befindet sich ein toller Erlebnisspielplatz

Das Grammlergut hat eine kleine, aber feine Speisekarte mit Klassikern und wechselnden Tagesgerichten zu bieten. Besondere Highlights sind die hausgemachte Kaspressknödelsuppe sowie der im Pfandl servierte Kaiserschmarrn mit Apfelmus und Preiselbeeren.

© Tanja Fischl Kaiserschmarrn mit Apfelmus und Preiselbeeren

Prinzensee

Direkt neben der Bergstation der Natrunbahn liegt die Tom Almhütte mit Spielplatz. Von dort aus geht es auf einem - leicht ansteigenden aber kinderwagentauglichen - Rundweg bis zum Prinzensee, den man - je nach Gehtempo - in etwa 20 bis 30 Minuten erreicht. Auch der Prinzensee lässt sich umrunden.

© Tanja Fischl Vom Prinzensee aus hat man eine tolle Aussicht

Wer noch Lust und Laune hat, kann vom Prinzensee aus noch weiter etwa 30 bis 45 Minuten bis zur Jufenalm weiterwandern. Dort warten ein Bogenparcours sowie ein Wildtiergehege als Highlights.

Waldrutschenpark

Am Prinzenberg Natrun befindet sich auch ein Waldrutschenpark. Erwachsene und Kinder (offiziell ab 6 Jahren) erwarten hier auf über 200 Meter Rutschstrecke insgesamt fünf Rutschen. Wer sich unsicher ist, oder nicht traut, kann auch die Wege neben den Rutschen begehen. Ein kinderwagentauglicher Forstweg führt schließlich bis hinunter ins Tal.

Persönliches Fazit [Kritik]

Der Kurzurlaub im Urslauerhof war wunderbar, selbst unser vierjähriger Sohn fragt in regelmäßigen Abständen, wann wir denn endlich wieder nach Maria Alm fahren. Auf die Frage, was ihm denn am besten gefallen hat, kommt die Antwort: "Das Abendessen." Das will etwas heißen! Ein Kind, das am liebsten jeden Tag Schnitzel mit Pommes essen würde, und in der Regel in 10 Minuten mit dem Speisen fertig ist, um sich wieder wichtigeren Dingen zuzuwenden, erinnert sich mit Freude an das mehrgängige, mehrstündige Abendmahl im Hotel. Dem kann man sich nur anschließen: Das kulinarische Angebot im Urslauerhof ist in der Tat hervorzuheben.

© Tanja Fischl Die abendliche Speiskarte

Hervorzuheben ist auch die Gastfreundschaft, die im Urslauerhof groß geschrieben wird. Das familiäre Umfeld - die meisten Mitarbeiter sind bereits seit Jahren im Betrieb - ist auch als Gast zu spüren. Kindern wird auf Augenhöhe begegnet und im Pool darf auch durchaus einmal etwas lauter geplantscht werden, ohne sofort genervte Blicke kassieren zu müssen.

Die zahlreichen Ausflugsziele in der Umgebung runden den Urlaub mit Kindern ab. Eines ist gewiss: Langweilig wird den Kleinen bestimmt nicht.