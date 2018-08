Am 4. August wird Meghan Markle 37 Jahre alt. Für die Herzogin von Sussex dürfte es ein ganz besonderer Tag sein. Immerhin ist es der erste Geburtstag, den sie als Mitglied der britischen Königsfamilie feiert.

Im letzten Jahr, noch vor der Verlobung, habe der Royal seine Liebste immerhin zu einer romantischen Safari nach Afrika entführt, schreibt die britische Presse. Wie will Harry das in diesem Jahr toppen? Die Antwort: Gar nicht. Denn für den 4. August hat das Paar schon einen anderen Termin im Kalender stehen.

Wie das britiche "Hello!"-Magazin berichtet, wird Meghan Markle den Tag zusammen mit ihrem Mann auf der Hochzeit eines befreundeten Paares verbringen. Denn dem Bericht zufolge findet ausgerechnet am 4. August die Vermählung von Prinz Harrys gutem Freund Charlie van Straubenzee mit Daisy Jenks statt, bei der der Enkel der Queen Trauzeuge sein soll.



Fotograf plaudert Termin aus

Die Anwesenheit von Prinz Harry wurde auch vom königlichen Fotografen Tim Rooke via Twitter bestätigt: "Leider verpasse ich die Hochzeit von Charlie van Straubenzee und Daisy Jenks am 4. August in Churt in der Grafschaft Surrey, auf der Prinz Harry Trauzeuge sein wird. Ich werde am Strand sein. Man kann ja nicht alles machen!", ließ Rooke über den Kurznachrichtendienst wissen

Harry wird Trauzeuge von seinem Jugendfreund

Charlie Van Straubenzee ist ein enger Freund Harrys aus Kindheitstagen. Die beiden sollen sich bereits als Kinder in der Ludgrove School in Berkshire kennengelernt haben. Es ist also selbstverständlich, dass Harry die Ehre, als Trauzeuge zu fungieren, angenommen hat. Dass die Hochzeit am selben Tag stattfindet wie der Geburtstag von Meghan - ein Zufall, den die Herzogin nun so hinnehmen muss.