Gottschalk: "Hab ich Karina zu verdanken"

Thomas Gottschalk hat die Haare kurz - nun verriet er, wie er zu seinem neuen Stil gekommen ist. "Das neue Styling hab ich Karina zu verdanken. Sie sagt, ich sehe damit jünger aus, und alle geben ihr recht", sagte der 72-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Ich sehe nicht mehr aus wie ein Rockstar auf Rente." Die Zeitung veröffentlichte dazu ein Bild von dem Paar in einem Cabrio, Gottschalks neue Frisur ist dort deutlich zu erkennen.

Gottschalk hatte Karina Mroß im Mai 2019 als seine neue Freundin vorgestellt. Im März 2019 war bekannt geworden, dass sich der frühere "Wetten, dass..?"-Moderator nach fast einem halben Jahrhundert von seiner Frau Thea getrennt hatte.

© IMAGO/epd

Schon beim Jesus-Musical "Die Passion" im April war Gottschalk ohne Locken mit kürzeren Haaren zu sehen. In "Die Passion - Live" hatten mehrere Schauspieler und Sänger die Leidensgeschichte Jesu in einer modernen Variante mit Hilfe deutscher Popsongs nachgespielt. In Essen war dafür eine große Bühne aufgebaut worden. Der einstige "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger Alexander Klaws spielte Jesus, Gottschalk fungierte als Erzähler.

Kontaktverbot für Britney Spears Ex-Mann

Nach der Festnahme Jason Alexanders vor dem Haus von Britney Spears (40) hat der Ex-Ehemann der Sängerin vor Gericht ein Kontaktverbot erhalten. Er muss nun drei Jahre lang mindestens 90 Meter Abstand von dem früheren Pop-Superstar halten, wie "Fox News" und andere US-Medien am Montag berichteten.

Alexander war 2004 kurz mit Spears verheiratet und am Donnerstag vor dem Haus der Sängerin in Kalifornien festgenommen worden, nachdem er das Grundstück unerlaubt betreten hatte. Dort liefen gerade die Vorbereitungen für die Hochzeit von Spears und ihrem Verlobten Sam Ashgari (28). Die beiden gaben sich später am Abend vor Dutzenden prominenten Gästen das Ja-Wort.

Nach Angaben der Polizei wurde Alexander zunächst wegen eines offenen Haftbefehls in einer anderen Angelegenheit in Gewahrsam genommen. Nun muss er sich zusätzlich wegen Hausfriedensbruchs, Nachstellung und anderer Vergehen verantworten. Laut "TMZ.com" setzten die Behörden eine Kaution in Höhe von 100.000 Dollar fest.

Das Promi-Portal postete am Donnerstag ein Video, das Alexander als Livestream auf Instagram veröffentlicht haben soll. Es zeigt, wie er durch das Haus und den Garten des Anwesens läuft und Mitarbeitern erzählt, Britney habe ihn eingeladen. Er sei hier, um die Hochzeit zu "stürmen". Spears hatte ihren Jugendfreund Alexander vor 18 Jahren in Las Vegas geheiratet, die Ehe wurde aber bereits nach 55 Stunden annulliert.

Prinz Andrew bleibt Prozession fern

Der in Ungnade gefallene zweite Sohn von Königin Elizabeth II., Prinz Andrew, hat am Montag nicht an der prestigereichen öffentlichen Zeremonie des Hosenbandordens teilgenommen - angeblich aufgrund einer "Entscheidung in der Familie". Der 62-jährige Herzog von York war ausschließlich bei einem privaten Mittagessen und einer Zeremonie zur Aufnahme neuer Mitglieder in den Orden dabei, wie der Buckingham Palast mitteilte.

Während die Nachrichtenagentur PA erklärte, das Fernbleiben des Prinzen sei eine "Familienentscheidung" gewesen, berichteten andere britische Medien, dass die Prinzen Charles und William die Königin zu dieser Entscheidung gedrängt hätten. Andrew war wegen seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitgehend von königlichen Pflichten entbunden worden.

© imago images/i Images

Auch Königin Elizabeth II nahm aus Mobilitätsgründen nicht an der Prozession teil, war aber ebenfalls bei dem Mittagessen und der Zeremonie dabei. Bei der Prozession anwesend waren hingegen ihr ältester Sohn und Thronfolger Prinz Charles, dessen Frau Camilla sowie ihr ältester Sohn Prinz William und dessen Frau Catherine - allesamt in der traditionellen Kleidung des Ritterordens: ein Samtmantel und ein mit weißen Straußenfedern geschmückter Hut.

Unterdessen erwarteten vor Schloss Windsor Demonstranten den ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair, der als "Knight Companion" in den ältesten und ranghöchsten britischen Ritterorden aufgenommen wurde. Die Demonstranten skandierten "Tony Blair ist ein Kriegsverbrecher" - wegen der Rolle, die er bei der Invasion des Irak im Jahr 2003 gespielt hatte. Der Hosenbandorden wurde 1348 während des Hundertjährigen Krieges von König Edward III. gegründet.

Amber Heard beklagt "Hass"

Die US-Schauspielerin Amber Heard hat sich erstmals nach dem Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp ausführlich geäußert und dabei gegen sie gerichteten Hass in Online-Netzwerken beklagt. "All dieser Hass und die Schärfe" seien nicht "fair" gewesen, sagte Heard in einem am Montag in Auszügen veröffentlichten Interview mit dem US-Sender NBC. Die 36-Jährige betonte zugleich, sie nehme die Angriffe "nicht persönlich".

Heard war während des mehrwöchigen Prozesses Ziel scharfer Attacken von Nutzern von Online-Plattformen geworden. Dabei wurden unter anderem ihre Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen Depp in Zweifel gezogen.

Bei dem international beachteten Zivilprozess in Fairfax im US-Staat Virginia hatten sich die Geschworenen Anfang Juni weitgehend auf Depps Seite gestellt: Sie verurteilten Heard zur Zahlung von mehr als zehn Millionen Dollar Schadenersatz an den Star der "Fluch der Karibik"-Filme. Depp wurde im Gegenzug zu lediglich zwei Millionen Dollar Schadenersatz an Heard verurteilt.

© imago images/MediaPunch

Die aus Filmen wie "Aquaman" und "The Danish Girl" bekannte Schauspieler betonte in dem NBC-Interview, sie nehme den Geschworenen ihr Urteil nicht übel. "Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Ich verstehe, dass er (Depp) ein geliebter Charakter ist. Die Menschen haben das Gefühl, ihn zu kennen. Er ist ein fantastischer Schauspieler." Sie selbst dagegen sei während des Prozesses über dreieinhalb Wochen in Zeugenaussagen als "unglaubwürdige Person" dargestellt worden, der "kein Wort" geglaubt werden könne.

Depp hatte Heard, mit der er zwischen 2015 und 2017 verheiratet war, auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz verklagt. Grund war ein Beitrag Heards für die "Washington Post" aus dem Jahr 2018, in dem die Schauspielerin sich als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnete. Sie nannte ihren Ex-Mann dabei zwar nicht namentlich; Depp argumentierte aber, der Vorwurf ziele eindeutig auf ihn ab und habe seiner Karriere schwer geschadet. Heard hatte mit einer Gegenklage reagiert.

Prinz William und Familie wollen umziehen

Der britische Prinz William und seine Familie wollen einem Medienbericht zufolge umziehen. Wenige Tage vor Williams 40. Geburtstag am 21. Juni berichtete die "Sunday Times", die Familie werde im Sommer von London in ein Haus in der Grafschaft Berkshire ziehen, das sich auf dem Windsor-Anwesen von Königin Elizabeth II. (96) befindet.

Ein Grund dafür sei, dass der Queen-Enkel und seine Frau Herzogin Kate (40) ihren Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) größere Freiheiten geben wollten. Nach Angaben der Zeitung werden George und Charlotte ihre derzeitige Schule im Sommer verlassen und voraussichtlich ebenso wie ihr jüngerer Bruder künftig auf eine neue Schule nahe Windsor gehen.

© IMAGO/i Images

Ihr derzeitiges Zuhause im Londoner Kensington-Palast, das seit 2017 ihren Hauptwohnsitz darstellt, will die Familie demnach aber behalten. Auch ihre Pressestelle soll dort weiter beheimatet sein. Anmer Hall in der Grafschaft Norfolk würden sie ebenfalls weiterhin häufig aufsuchen - der Plan sei, dieses Anwesen nach den Schuljahren ihrer Kinder zu ihrer dauerhaften Unterkunft zu machen. Offiziell bestätigt wurden die Pläne bisher nicht.

Ein Vorteil des Lebens in Berkshire wäre, dass Kates Eltern nur 45 Minuten Autofahrt entfernt wohnen. Gerade die Freiheiten für die Kinder sollen der "Times" zufolge aber eine wichtige Rolle spielen. "Die Realität ist, dass sie ziemlich eingeschränkt sind in dem, was sie in London tun können", zitierte die Zeitung einen Freund der Familie. Die Kinder könnten nicht einfach in den Park gehen und mit Freunden Fußball spielen.

"Michael Jackson" besiegt Hugh Jackman

Ein Newcomer setzt sich beim wichtigsten Musical-und Theaterpreis der USA gleich gegen zwei Hollywood-Größen durch: Der 22-Jährige Myles Frost hat für seine Verkörperung von Pop-Superstar Michael Jackson in "MJ" den Tony Award als bester Hauptdarsteller in einem Musical gewonnen. Mitnominiert waren am Sonntag Hugh Jackman mit dem 50er-Jahre-Klassiker "The Music Man" und Billy Crystal mit der Künstler-Biografie "Mr. Saturday Night". Insgesamt kam "MJ" auf vier Auszeichnungen.

© IMAGO/UPI Photo

Zum besten neuen Musical des Jahres am New Yorker Broadway wurde aber "A Strange Loop" gekürt. Es erzählt die Geschichte eines schwulen schwarzen Platzanweisers, der von seinem eigenen Musical träumt. Der nicht mit dem Sänger verwandte Autor Michael R. Jackson gewann für "A Strange Loop" auch den Preis für das beste Buch.

Beste weibliche Musical-Hauptdarstellerin wurde Joaquina Kalukango in "Paradise Square" über Iren und Schwarze im New York zu Zeiten des US-Bürgerkriegs. Mit Frost, Jackson und Kalukango zeichneten die Tony-Juroren in diesem Jahr drei schwarze Künstler aus. In der Vergangenheit hatte es an der Verleihung häufig Kritik wegen fehlender Diversität gegeben.

© IMAGO/MediaPunch

Bestes neues Theaterstück wurde das Finanzkrisen-Werk "The Lehman Trilogy" über den Untergang der Lehman-Bank. Auch Regisseur Sam Mendes wurde für seine Arbeit ausgezeichnet. Er hat bereits in Hollywood Erfolge gefeiert und 2000 den Oscar für "American Beauty" erhalten. Simon Russell Beale aus "The Lehman Trilogy" wurde zum besten Hauptdarsteller erklärt. Beste Hauptdarstellerin wurde Deirdre O'Connell in "Dana H."

Bestes Musical-Rival wurde "Company", die letzte Produktion von Broadway-Legende Stephen Sondheim - der im November gestorbene Komponist und Texter gilt vielen als größter Musicalautor in der Geschichte. "Company" gewann auch den Preis für die beste Regie und die Auszeichnung für die beste Musical-Nebendarstellerin: Patti LuPone gilt als eine der berühmtesten Broadway-Schauspielerinnen und hat bereits zum dritten Mal einen Tony Award gewonnen. Insgesamt kam das Stück auf fünf Preise.

Bestes wiederaufgelegtes Theaterstück wurde das Drama "Take Me Out" über Homosexuelle im Baseball. Bester Nebendarsteller in einem Theaterstück wurde hieraus Jesse Tyler Ferguson, bekannt aus der Fernsehserie "Modern Family". Beste Theater-Nebendarstellerin wurde Phylicia Rashad in "Skeleton Crew". Sie wurde einst einem weltweiten Publikum als Mutter Clair Huxtable in "Die Bill Cosby Show" bekannt.

© IMAGO/UPI Photo

Die Tony Awards gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA, berücksichtigen aber nur Produktionen, die im zurückliegenden Jahr in einem der 41 Broadway-Häuser im New Yorker Theaterviertel neu aufgeführt wurden.

Arnie nur virtuell bei World Summit

Arnold Schwarzenegger hat wie schon 2020 wegen der Corona-Pandemie seine persönliche Teilnahme am "Austrian World Summit" kommenden Dienstag in der Wiener Hofburg abgesagt und wird seine Rolle als Gastgeber nur virtuell wahrnehmen können. Er drehe derzeit eine Fernsehserie in Kanada, deren Produzenten hätten dringend gebeten wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen nicht zu reisen, hieß es am Sonntag in einem Statement von Monika Langthaler, der Organisatorin des Events.

© IMAGO/Future Image

Eine etwaige Ansteckung mit dem Virus könnte die Produktion für mehr als eine Woche zum Erliegen bringen, was Millionenkosten zur Folge hätte: "Wir dachten, wir hätten hier die größten Probleme hinter uns - aber tatsächlich haben wir in Europa nun einen Krieg, der unsere Arbeit wichtiger denn je macht. Umso schwieriger war es für uns heute Nacht zu erfahren, dass Arnold Schwarzenegger dieses Jahr, so wie 2020, an unserem Summit aus der Distanz, diesmal aus Toronto, teilnehmen wird", hieß es in dem Schreiben. Die Absage sei "vor allem auch so kurzfristig - natürlich für uns alle zuerst einmal eine Enttäuschung und zeigt uns leider erneut eindringlich, dass Covid nicht vorbei ist", schrieb die Organisatorin des "Austrian World Summit".

Schwarzenegger werde aus seinem derzeitigen "Homeoffice" in Toronto aber an der Konferenz virtuell teilnehmen, er "wird seine Rede halten, an Panels teilnehmen und mit uns allen zusammen sein, auch wenn es für ihn mitten in der Nacht sein wird. Er sagte mir, dass diese Konferenz eine seiner obersten Prioritäten ist, so dass es sich mehr als lohnt, eine Nacht nicht zu schlafen, um den Leiter der US-Umweltbehörde Michael Regan, den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, zu interviewen".

Queen nur von Sonnenkönig getoppt

Die britische Königin Elizabeth II. ist nun die am zweitlängste dienende Monarchin der Moderne. Wie der Sender Sky News und die Boulevardzeitung "Daily Express" ausgerechnet haben, befindet sich die 96-Jährige bei ihrer Regentenzeit nun auf Augenhöhe mit dem thailändischen König Bhumibol Adulyadej (1927-2016). Dieser war bis zu seinem Tod für 70 Tage und 126 Tage Regent seines südostasiatischen Landes.

© IMAGO/i Images

Getoppt wird die Queen damit in der Liste der Monarchen souveräner Staaten nur noch von Ludwig XIV. (1638-1715): Der französische "Sonnenkönig" saß nach seiner Krönung als Vierjähriger im Jahr 1643 stolze 72 Jahre und 110 Tage auf dem Thron. Ihn würde die Königin somit erst 2024 einholen. Der österreichische Kaiser Franz Joseph I. regierte von 1848 bis 1916 und damit immerhin fast 68 Jahre lang.

Gabalier will bei Tournee Zeichen setzen

Der österreichische Volksmusiker Andreas Gabalier will bei seiner Tournee im Sommer den Vorwurf der Schwulenfeindlichkeit ausräumen. Mit seinem neuen Lied "Liebeleben" wolle er klarstellen, dass er nichts mit Homophobie zu tun habe, sagte der 37-Jährige der "Augsburger Allgemeinen".

© imago images/osnapix

"Das ist mir ein Riesenanliegen", betonte Gabalier. Frühere Äußerungen von ihm seien falsch interpretiert worden. "Das hat mir weh getan", betonte er. "Das waren ja Fetzen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden." Mit dem neuen Lied wolle Gabalier sich gegen den Vorwurf der Homophobie wehren. "Mir ist es wirklich egal, wer wen liebt", sagte er. "Und das wollte ich mit diesem Song tatsächlich klarstellen."

Volker Bruch löste Rettungseinsatz aus

Mit einer abendlichen Wanderung hat der deutsche Schauspieler Volker Bruch ("Babylon Berlin") einen Einsatz der Bergrettung im Piemont ausgelöst. Der gebürtige Münchner, der in Berlin lebt, sei am Samstagabend alleine in der Gegend um die norditalienische Gemeinde Formazza nordwestlich des Lago Maggiore losgewandert und nicht zurückgekehrt, bestätigten die Behörden am Sonntag.

© imago images/SKATA

Kollegen aus dem Team des Films "2 Win", der dort gerade gedreht wird, fanden Bruch (42) demnach am Sonntag vor ihrer geplanten Abreise nicht im Hotel und verständigten die Behörden. Die Einsatzkräfte konnten nach eigenen Angaben mit Bruch Kontakt aufnehmen und seine Position auf etwa 2.500 Metern feststellen. Im Telefonat habe er auf Englisch gesagt, es gehe ihm gut. Für die Suche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Bruch dreht derzeit das Drama "2 Win" unter anderem mit Schauspielkollege Daniel Brühl (43). Der Film von Regisseur Stefano Mordini soll 2023 erscheinen. Darin geht es um die Rallye-Weltmeisterschaft im Jahr 1983, bei der das italienische Team dem deutschen den Titel streitig machen will.

Billie Eilish unterbricht Konzert aus Sorge

US-Superstar Billie Eilish (20) hat ein Konzert in Großbritannien kurzzeitig unterbrochen, weil sie sich um ihre Fans gesorgt hat. "Alles in Ordnung bei euch allen? Leute sind ohnmächtig geworden und herausgezogen worden. Es ist heiß, ich weiß", sagte die Popsängerin ("Bad Guy") nach Angaben der BBC bei einem Auftritt am Samstagabend in einer Londoner Mehrzweckhalle. Mehrere Fans waren demnach zuvor bei hohen Temperaturen in Schwierigkeiten geraten.

© IMAGO/UPI Photo

Eilish unterbrach die Show, bis der Druck in den Reihen vor der Bühne nachgelassen hatte. "Tretet einen Schritt zurück, gebt allen etwas Platz", bat die 20-Jährige - und es wirkte: Nach drei Minuten konnte sie schon wieder weitermachen.

Wie die BBC weiter berichtete, war der Abend geprägt von ekstatischen Schreien, die an die große Zeit der Beatles - der "Beatlemania" - erinnerten.

Dieter Hallervorden hat wieder geheiratet

Schauspieler Dieter Hallervorden (86) hat noch mal geheiratet. Darüber berichteten die "Bild am Sonntag" und die "BZ am Sonntag". Demnach gab er am Freitag in Berlin seiner Partnerin Christiane Zander das Ja-Wort. "Hochzeit vermittelt ein Glücksgefühl. Und Glück ist das Einzige, was größer wird, wenn man es teilt!", sagte Hallervorden der "Bild".

Auf dem von den Zeitungen veröffentlichten Hochzeitsbild ist er mit Anzug und mit einem Tau gefesselt zu sehen. Zander zieht - sie hat ihren Bräutigam quasi an der Leine. Bei der Hochzeit sang laut "BamS" Roberto Blanco, bei der Party tanzte Hallervorden in Jeans mit seiner Frau, die ein weißes Kleid trug.

"Für viele Menschen ist das ganze Leben ein Wagnis", so Hallervorden. "Das beginnt bei denen jeden Morgen mit dem ersten Schritt aus dem Bett und setzt sich fort auf rutschigen Fliesen. Christiane und ich dagegen sehen das Leben als ein Geschenk, das man in vollen Zügen genießen sollte."

© imago/Future Image

Hallervorden wurde in den 1970ern mit TV-Sketchen etwa in der Sendung "Nonstop Nonsens" bekannt, später drehte er Filme wie "Sein letztes Rennen" und "Honig im Kopf". In Berlin leitet er das Schlosspark Theater und das Kabarett "Die Wühlmäuse". Auch in Dessau-Roßlau will er ein Theater eröffnen.

Für Hallervorden ist es die dritte Ehe, er und Zander sind seit sieben Jahren ein Paar. Sie war früher Stuntfrau, ist rund 30 Jahre jünger und arbeitet mittlerweile selbst am Schlosspark Theater. Sie stand dort auch schon auf der Bühne. Die Beziehung hatte Hallervorden 2016 in einem Brief in der "Bild am Sonntag" öffentlich gemacht.

Welche Bedeutung die Ehe für die beiden hat? Zander erzählte in der "BamS", dass sich nun ihr Nachname ändern werde. "Ich werde viele Behördengänge machen müssen, bis das Thema durch ist. Ich denke, dass sich an der Beziehung selbst nichts ändern wird." Hallervorden sagte: "Es vermittelt, dass das Bekenntnis "Ich liebe Dich" nicht nur mal eben so nebenbei verbal ausgetauscht wird, sondern für immer und ewig gedacht ist."

Justin Bieber hat eine Gesichtslähmung

Der kanadische Popstar Justin Bieber (28) hat wenige Tage nach der Absage von Konzerten in einem Video seine Fans informiert, dass er an einer Gesichtslähmung leidet. Der Sänger postete auf Instagram ein fast dreiminütiges Video, in dem er über eine Diagnose mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom spricht. Dabei handle es sich um eine Virus-Erkrankung, die Nerven in seinem Ohr und in seinem Gesicht angreife, erklärt Bieber.

"Wie ihr seht, kann dieses Auge nicht blinzeln", sagt der Grammy-Preisträger, dabei schaut das rechte Auge starr in die Kamera, während er das linke Auge zusammenkneift. Er könne auf dieser Seite auch nicht lachen oder seinen Nasenflügel bewegen, erklärt Bieber. Dabei zieht er den Mundwinkel auf der linken Seite hoch.

"Das ist eine ziemlich ernste Sache, wie ihr seht", wendet sich Bieber an seine Fans. Er müsse eine Pause einlegen und seinen Körper schonen. Er werde auch Übungen machen, um seine normalen Gesichtszüge wiederherzustellen. Es gab keine zeitliche Prognose für eine Rückkehr auf die Bühne.

Auf Biebers Instagram-Konto trafen zahlreiche Genesungswünsche von Fans und Kollegen ein, darunter von Promis wie Diane Keaton, Patrick Schwarzenegger, DJ Khaled, Finneas und Romeo Beckham.

Das Ramsay-Hunt-Syndrom werde durch dasselbe Virus verursacht, das auch Windpocken auslöst, schreibt die US-amerikanische Mayo Clinic auf ihrer Internetseite. Nach einer Windpocken-Infektion bleibe das Virus im Körper und könne Jahre später Gürtelrose auslösen. Das Ramsay-Hunt-Syndrom sei ein Gürtelrose-Ausbruch, der den Gesichtsnerv in der Nähe eines Ohrs betreffe und zu einer einseitigen Gesichtslähmung und Hörverlust führen könne. Das Syndrom trete eher bei älteren Menschen auf. Kinder werden heute routinemäßig gegen Windpocken geimpft. Dies reduziere das Risiko einer Infektion deutlich.

© Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Es komme selten vor, dass das Virus im Körper reaktiviert werde und das Ramsay-Hunt-Syndrom hervorrufe, sagte der Leiter des Instituts für Gesichtslähmung in Los Angeles, Babak Azizzadeh, dem "Wall Street Journal". Meist gingen die Symptome binnen Wochen oder Monaten ganz zurück, sagte Amit Kochhar von der neurologischen Klinik Pacific Neuroscience Institute im kalifornischen Santa Monica dem Blatt. In seltenen Fällen könnten einige Symptome dauerhaft bleiben.

Bieber hatte am Dienstag mehrere Konzerte seiner "Justice World Tour" verschoben. Er handle auf Anweisung seines Arztes, sagte er in einer Instagram-Story, ohne über seine Diagnose zu reden. Zuletzt hatte der Sänger im Februar wegen eines positiven Covid-Tests zwei Konzerttermine in Las Vegas abgesagt.

Im März war die Frau des Sängers, das Model Hailey Bieber, wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn ins Krankenhaus eingeliefert worden. Später sagte sie, sie habe eine umgangssprachlich auch als "Mini-Schlaganfall" bekannte transitorische ischämische Attacke (TIA) erlitten und sei operiert worden, um ein Loch in ihrem Herzen zu schließen.

Britney Spears postete Hochzeitsfotos

Das Brautpaar beim Ja-Wort, küssend auf einem Balkon und tanzende Gäste: Einen Tag nach ihrer Hochzeit hat Sängerin Britney Spears (40, "Baby One More Time") Fotos von der "Traum"-Zeremonie gepostet. "Wir haben es getan!!!", schrieb der Popstar am Freitag (Ortszeit) auf Instagram. Die Sängerin und ihr Partner Sam Asghari (28) hatten sich am Vorabend vor Dutzenden Promi-Gästen auf Spears' Anwesen im kalifornischen Thousand Oaks das Jawort gegeben.

"Es war der allerspektakulärste Tag", schrieb Spears in einem langen, mit vielen Emojis verzierten Text: "Die Zeremonie war ein Traum und die Party war noch besser." Von den "vielen tollen Gästen" zählte Spears Schauspielerin Drew Barrymore, die Sängerinnen Selena Gomez und Madonna, Model Paris Hilton und Modedesignerin Donatella Versace auf. "Ich habe mich so schön gefühlt", schrieb Spears und dankte Versace für das von ihr entworfene Hochzeitskleid.

Fotos zeigen die Braut in dem eleganten, weißen Kleid, mit hohem Beinschlitz und einem meterlangen Schleier. Auf weiteren Bildern: das küssende Paar auf einem mit rosa Blumen geschmückten Balkon, eine weiße Hochzeitskutsche und Party-Szenen mit den Promi-Gästen.

Für Spears war es die dritte Hochzeit - nach einer rasch annullierten Blitzehe 2004 mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander und der kurz danach folgenden Ehe mit Tänzer Kevin Federline, mit dem Spears zwei Söhne im Teenager-Alter hat. Model und Fitnesstrainer Asghari hatte sie 2016 am Set ihres Musikvideos "Slumber Party" kennengelernt, im vorigen September hielt er um ihre Hand an.