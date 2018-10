Ein neues Buch über die Royals enthüllt, dass Prinz Harry vor der Hochzeit mit Meghan einen Zusammenbruch erlitten hat.

Anlässlich Prinz Charles' 70. Geburtstag am 14. November soll eine neues Entüllungsbuch über die Royal Family erscheinen. Der Journalist Robert Jobson, der bereits als Co-Autor des Bestsellers "Diana: Ein streng gehütetes Geheimnis" fungierte, begleitete die Royals für seine Biografie 18 Monate lang rund um die Welt.

Turbulenzen für Harrys Hochzeit

Die "Daily Mail" berichtet schon jetzt in Auszügen aus dem Buch - und die haben es durchaus in sich. So soll es etwa im Mai hinter den Kulissen von Prinz Harrys Traumhochzeit mit Meghan Markle ganz schön turbulent zugegangen sein. Es wird ein Zusammenbruch des Prinzen vor der Trauung erwähnt. Nähere Details über den Vorfall wurden bis dato nicht enthüllt, schließlich soll sich Jobsons Buch ja verkaufen.

Charles wollte Hochzeit absagen

Doch nicht nur Harrys und Meghans Hochzeit wird besprochen, auch die Trauung von Prinz Charles mit Lady Di findet Eingang ins Buch. So soll der Prinz damals darüber nachgedacht haben, die Zeremonie abzublasen. Demnach habe er bereits bei der Verlobung geahnt, dass sie Ehe scheitern werde, sich aber machtlos gefühlt. "Das Abbrechen der Verlobung wäre katastrophal gewesen", wird der Thronfolger in Jobsons Buch zitiert.

© imago/Newscast

Weitere Enthüllungen

Die "Daily Mail" gibt noch einen kleinen Vorgeschmack auf die übrigen Enthüllungen, die das neue Buch bereit hält. So soll Prinz Charles bereits jetzt als "Schattenkönig" fungieren und seine Mutter Queen Elizabeth angeblich mit 95 abdanken. Der Thronfolger soll zudem geschockt sein über die Streitlust seiner Söhne und die Tatsache, dass er von ihrer Doku zum 20. Todestag von Lady Diana ausgeschlossen wurde. Eine weitere Enthüllung: Prinz Charles spricht mit Toten, unter ihnen sein Mentor Earl Mountbatten, der von der IRA ermordet wurde. Schon jetzt ist klar: Das Buch wird bestimmt seine Käufer finden.