Besondere Situationen erfordern besondere Ideen. So waren Raumfahrer immer wieder gezwungen, außerhalb ihrer gewohnten Denkmuster nach Lösungen zu suchen. Und diese waren oft so gut, dass eine Reihe der Erfindungen aus der Raumfahrt auch im Alltag auf der Erde Einzug gefunden haben. Hätten Sie es gewusst? Diese 9 Dinge stammen aus der Raumfahrt!

1. Temperierschaum

1966 von der NASA als Material für Flugzeugsitze erfunden, ist Memory-Foam ein Material, das unglaublich stoßdämpfend und dennoch biegsam und komfortabel ist. Heute findet sich die Innovation unter anderem in unseren Matratzen, Skischuhen oder Sturzhelmen wieder.

Dauer bis zur Kommerzialisierung: 25 Jahre (1966-1991)

("Dauer bis zur Kommerzialisierung" bedeutet, wie lange es gedauert hat, bis die von einer in der Raumfahrt genutzten Technologie den Übergang in den Bereich des Alltags geschafft hatten. Die Zeit, die benötigt wird, um eine Erfindung in den Alltag umzusetzen, dient als Indikator dafür, wie komplex die dahinter stehende Technologie ist.)

2. Klettverschluss

Eine zufällige Entdeckung des Schweizer Ingenieurs G. de Mestral im Jahre 1948 führte zur Entwicklung des vielseitigen und beliebten Klettverschlusses. Doch erst der Einsatz durch die NASA in den 1960er Jahren machte das Material offiziell bekannt, so dass erste Schuhhersteller darauf aufmerksam wurden.

Dauer bis zur Kommerzialisierung: 20 Jahre (1948-1968)

3. Handstaubsauger

Eigentlich beauftragte die NASA den US-amerikanischen Werkzeughersteller Black & Decker 1960 mit der Entwicklung eines speziellen Bohrers mit eigener Stromversorgung für Monderkundungen. Sie legte damit allerdings den Grundstein für die noch heute weit verbreiteten Handstaubsauger.

Dauer bis zur Kommerzialisierung: 19 Jahre (1962-1981)

4. Digitalfotografie

Die Erfindung der digitalen Fotografie ist wohl die weitreichendste Innovation, die bei der NASA entstanden ist, wenn man bedenkt, dass jedes Smartphone heute damit ausgestattet ist. Während es die NASA war, die das Konzept der digitalen Fotografie entwickelte, wurde die erste Digitalkamera 1975 von Kodak entwickelt. Es war jedoch die weitere Forschung der NASA in den 1990er Jahren, die die digitale Fotografie auf ein ganz neues Niveau brachte.

Dauer bis zur Kommerzialisierung: 15 Jahre (1960-1975)

5. Rettungsdecke

Die von der NASA erfundene Rettungsdecke ist im Wesentlichen eine dünne Folie aus Kunststoff, die mit einem metallischen Reflexionsmittel beschichtet ist, das bis zu 97 Prozent der abgestrahlten Wärme reflektiert. Sie wird weltweit in den unterschiedlichsten Notfallsituationen eingesetzt.

Dauer bis zur Kommerzialisierung: 14 Jahre (1964-1978)

6. Teflon

Auch wenn die NASA es nicht wirklich erfunden hat, hat sie durch den Einsatz von Teflon im Weltraum als Kältemittel zur Kühlung, für die wachsende Bekanntheit und die Popularität des Materials gesorgt. Heute sind mit Teflon beschichtete Pfannen wohl in nahezu jeder Küche zu finden.

Dauer bis zur Kommerzialisierung: 10 Jahre (1938-1948)

7. Super Soaker-Wasserpistole

So überraschend das auch scheint, die berühmte Super Soaker-Wasserpistole ist eigentlich die Erfindung eines NASA-Ingenieurs. Dr. Lonnie Johnson, der eine Düse bearbeitete, die leistungsfähige Wasserströme schoss, wenn sie an das Waschbecken angeschlossen wurde, hatte die zündende Idee. Heute nähert sich der Gesamtumsatz von Super Soaker der 1 Milliarde US-Dollar-Marke.

Dauer bis zur Kommerzialisierung: 8 Jahre (1981-1990)

8. Unsichtbare Zahnspange

Ursprünglich zum Schutz von Sensoren in Raketen verwendet, wird transluzentes polykristallines Aluminiumoxid (TPA) heute regelmäßig für die kieferorthopädische Behandlung mit transparenten Zahnspangen verwendet. Das durchsichtige Material, das zudem stärker ist als Stahl, hat die alten festen Zahnspangen damit ins All befördert.

Dauer bis zur Kommerzialisierung: 1 Jahr (1986-1987)

9. Kratzfeste Linsen und Gläser

1983 entwickelte Dr. Ted Wydeven von der NASA versehentlich die Technologie, die zu kratzfesten Linsen führte. Sie halten angeblich zehnmal so lange wie Glas- oder Kunststoffäquivalente. Heute werden fast alle Linsen auf diese Weise hergestellt.

Dauer bis zur Kommerzialisierung: 0 Jahre (1983-1983)