Lage und Namensherkunft des Mühlviertels

Das Mühlviertel, auch Mühlkreis genannt, ist im Bundesland Oberösterreich angesiedelt und gehört zum Granit- und Gneishochland. Die Region liegt nördlich der Donau und grenzt an Südböhmen, Bayern und Niederösterreich an. Der Name "Mühlviertel" stammt von den Flüssen Große Mühl, Kleine Mühl und Steinerne Mühl. Die vier Bezirke des Mühlviertels sind Freistadt, Perg, Rohrbach und Urfahr-Umgebung.

© iStockphoto.com Die fürs Mühlviertel typische Steinformation

Die Geschichte des Mühlviertels

Die lange Geschichte des Mühlviertels von wechselnden Herrschaftsverhältnissen geprägt. In der Römerzeit gehörte die Region zum Noricum, später wurde sie Teil des bayerischen Herzogtums. Im 13. Jahrhundert erfolgte die Besiedlung durch die Habsburger, was zu einer verstärkten landwirtschaftlichen Nutzung führte.

Während der Reformation im 16. Jahrhundert spielte das Mühlviertel eine Rolle als Zentrum des Protestantismus in Österreich, was konfessionelle Spannungen und Konflikte zur Folge hatte. In der Neuzeit prägten unter anderem die Napoleonischen Kriege und die Industrialisierung die Region. Heute spiegelt das Mühlviertel in seinen historischen Städten, Dörfern und Kraftplätzen sowie in seiner Kulturlandschaft die vielfältigen Einflüsse seiner bewegten Vergangenheit wider. Nähere Infos zu den Kraftplätzen im Mühlviertel finden Sie hier.