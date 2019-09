Nicht Prinz Harry und auch nicht Prinz William. Selbst Zara Philips scheint ausgeschieden: Wenn es darum geht, wen Oma Queen Elizabeth II. am liebsten hat, dann dürfte derzeit Lady Louise Windsor machen.

Die bald 16-jährige Adelige ist die Tochter vom jüngsten Sohn der Queen, Prinz Edward, dem Grafl von Wessex. Die letzten Wochen habe die Queen in Schloss Balmoral verbracht, wo auch Lady Louise und ihr kleinerer Bruder James verweilten. Das bot dem britischen Oberhaupt die Gelegenheit, die beiden näher kennenzulernen und besonders Louise in ihr Herz zu schließen.

Wie ein Insider der britischen Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, gefalle es der Queen besonders, dass beide Kinder von Sohn Edward die Zeit auf Schloss Balmoral genießen würden, weil sie selbst sehr viel für ihre schottische "Zuflucht" übrig habe.

Aber auch sonst mache sich Louise angeblch dadurch beliebt bei der Queen, dass künstlerisches Geschick besitze, eine Vorliebe für Pferde und Geduld mit der kleinen Prinzessin Charlotte habe und - nicht zuletzt - auch die Nähe der Queen suchen würde.

© imago/i Images Lady Louise Windsor beim Segeln

Weil sie künstlerisch so ambitioniert sei, habe die Queen Lousie sogar erlaubt, Skizzen von Königin Victoria zu studieren, die in Balmoral aufbewahrt werden, aber sonst niemandem zugänglich sind.

© imago images / PRiME Media Images Lady Louise Windsor mit ihren Eltern Sophie und Edward von Wessex.

Auch James, der Bruder von Louise, steige zunehmend in der Beliebtheit der Queen, weil er schon in jungem Alter leidenschaflticher Fliegenfischer sei. Ein Hobby, dem schon die Mutter der Queen verfallen war. Generell sei die Familie von Edward in den Wochen auf Schloss Balmoral sehr aktiv gewesen: Reiten, Fischen und Spaziergänge standen genauso an der Tagesordnung wie der intensive Kontakt zu Her Majesty - und wenn es an manchen Tagen nur der gemeinsame Besuch der Kirche gewesen ist.

