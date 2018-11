Bei der Royal Variety Performance in London zeigt sich Herzogin Meghan in einem glamourösen Outfit und setzt ihren Babybauch wunderschön in Szene.

Gleich nach Bekanntgabe von Meghans Schwangerschaft durften wir dem Babybäuchlein der Herzogin auf ihrer Pazifik-Reise zwei Wochen lang beim Wachsen zusehen. Seither macht sich die werdende Mama wieder etwas rarer, bei der Royal Variety Performance in London hatte die Herzogin von Sussex nun aber wieder einen großen Auftritt.

© REUTERS/Henry Nicholls

An der Seite ihres Ehemannes Prinz Harry erstrahlte die werdende Mama. Meghan trug das Malaya Top und den bodenlangen Gayeta Rock des britischen Modelabels Safiyaa. Das Outftit liegt bei rund 2.000 Euro.

© REUTERS/Henry Nicholls

Dass sich Meghan schulterfrei zeigt, sind wir inzwischen gewohnt, die ehemalige Schauspielerin setzt auf ihren ganz eigenen Stil und setzt sich immer wieder über die royale Etikette, die es etwas züchtiger bevorzugen würde, hinweg.

© imago/i Images

Ihren wachsenden Babybauch setzt Meghan im eng anliegenden Top wunderschön in Szene.

© REUTERS/Henry Nicholls

Herzogin Meghan dürfte sich inzwischen in der 18. bis 20. Woche befinden, ihr Bäuchlein, das sie immer wieder zärtlich berührt, wächst somit unaufhaltsam.

© REUTERS/Henry Nicholls

Bei der Abendveranstaltung in London traf Meghan unter anderem auf Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen von der Boygroup Take That. Ob die ehemalige Schauspielerin in ihrer Jugend ein Fan war?

© Ian Vogler / AFP / POOL