Erweiterung der Expertise und Integration von Salon Iris

Gernot Schöbitz, Geschäftsführer von Fundermax, erklärt: "Fundermax und Salon Iris sind seit vielen Jahren ein hervorragendes Team und ermöglichen es Kundinnen und Kunden, ihre individuell gestalteten Platten-Designs für alle möglichen Anwendungsfelder zu verwirklichen. Wir freuen uns sehr, dass wir die Profession und Erfahrung von Salon Iris in diesem Bereich übernehmen konnten und mit dem Fundermax Individual Decor Center nun einen eigenen Kompetenzbereich für Individualdruck in-house anbieten können."

Breite Anwendungsfelder für Individualdruck

Die Individualdrucke von Fundermax zeichnen sich durch Robustheit, Langlebigkeit, Designanspruch und Individualisierbarkeit aus. Sie sind sowohl für klassische HPL-Hochdrucklaminate als auch für Max Compact Interior und Exterior-Platten verfügbar. Diese Vielfalt ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anwendungen wie Fassadenverkleidungen, Möbeldesign und individuelle Innenraumgestaltungen.

Das spezielle digitale Druckverfahren, das Fundermax einsetzt, unterscheidet sich von traditionellen Methoden wie Offset- oder Tiefdruck. Es bietet hohe Flexibilität bei der Gestaltung und Umsetzung individueller Dekore.

Optimierter Produktionszyklus durch In-house-Kompetenzzentrum

Mit der Integration des Individualdrucks und der Eröffnung des Fundermax Individual Decor Centers befindet sich nun die Expertise über den gesamten Produktionszyklus direkt im Haus. Dies umfasst die Beratung und Optimierung der Designs, die digitale Verarbeitung, Pre-Press sowie die Produktion der individuellen Dekore. Die Mitarbeiter wechselten nahtlos von Salon Iris zu Fundermax. In den Räumlichkeiten im Werk in Wiener Neudorf wurden optimale Bedingungen für die In-house-Produktion von Individualdruck-Platten geschaffen und ein neuer Showroom integriert, der im Rahmen von Werksbesichtigungen besucht werden kann.

Über Fundermax

Fundermax ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Fassadenplatten und dekorativen Produkten für den Innenausbau. Mit einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte und modernsten Produktionsstätten an vier Standorten (St. Veit an der Glan, Wiener Neudorf, Neudörfl und Ranheim in Norwegen) setzt Fundermax auf nachhaltige Werkstoffe aus natürlichen Rohstoffen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 1.500 Mitarbeiter und ist Teil der Constantia Industries AG, einem der größten privat geführten Industriekonzerne Österreichs.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit der Integration des Individualdrucks stärkt Fundermax seine Position im Markt und bietet Kunden eine verbesserte und umfassendere Dienstleistung aus einer Hand. Zukünftig könnten ähnliche Integration von Partnerunternehmen erfolgen, um weitere Kompetenzbereiche auszubauen und die Marktführerschaft zu festigen.