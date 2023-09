Inhaltsverzeichnis

Freizeitparks in Österreich

Abenteuerland Pielachtal

Besucher können über 100 verschiedene Edelsteine, Fossilien und Meteoriten aus allen Kontinenten schürfen und mit den traditionellen Schürftellern nach Goldnuggets suchen. Neben dem Smaragdsee, der Bernsteingrotte und acht weiteren Schürfstationen gibt es seit 2022 den Mineralienstrand und das Römerfeld. 40 interaktive Stationen laden zu einer Rätselralley ein. Im SB-Restaurant Smeraldo können sich Suchende stärken.

Adresse: Mariazeller Straße 23, 3202 Hofstetten-Grünau, www.edelsteinpark-pielachtal.at

Mariazeller Straße 23, 3202 Hofstetten-Grünau, www.edelsteinpark-pielachtal.at Öffnungszeiten: Juli bis 3. September täglich von 10–16.30 Uhr, letzter Einlass um 15 Uhr. Bei Schlechtwetter geschlossen

Juli bis 3. September täglich von 10–16.30 Uhr, letzter Einlass um 15 Uhr. Bei Schlechtwetter geschlossen Eintrittspreise: Eintrittskarte (ab 6 Jahre): 18 Euro, Kinder von 4 bis 5 Jahre: 6 Euro, Kinder bis 3 Jahre: Eintritt frei.

Eintrittskarte (ab 6 Jahre): 18 Euro, Kinder von 4 bis 5 Jahre: 6 Euro, Kinder bis 3 Jahre: Eintritt frei. Ermäßigungen: Mit Niederösterreich Card und Wilde Wunder Card einmalig freier Eintritt. Mit Familienpass, ÖAMTC Club Card, Raiffeisen Mitgliederkarte und als Sparefroh Clubmitglied: Eintrittskarte (ab 6 Jahre): 9 Euro, Kinder von 4 bis 5 Jahre: 6 Euro. Kinder bis 3 Jahre: Eintritt frei. Gruppenangebote ab 20 Personen

Mit Niederösterreich Card und Wilde Wunder Card einmalig freier Eintritt. Mit Familienpass, ÖAMTC Club Card, Raiffeisen Mitgliederkarte und als Sparefroh Clubmitglied: Eintrittskarte (ab 6 Jahre): 9 Euro, Kinder von 4 bis 5 Jahre: 6 Euro. Kinder bis 3 Jahre: Eintritt frei. Gruppenangebote ab 20 Personen Zielgruppe: Familien

Familien Saison: Sommerferien

Aktivpark Montafon

Das Erlebnisreich im Aktivparkzelt bietet Action pur speziell für Kinder von 3 bis 12 Jahren oder auch für die ganze Familie mit Bungee-Trampolin und anderen Trampos, Minicars, Aktiv-Racers, Tischfußball, Air-Hockey, einer Riesenrutsche, einem 100 Quadratmeter großem Bootsteich oder einem Bambini-Areal. Im Erlebniswald findet sich ein wahres Abenteuerland mit einer geheimnisvolle Waldlandschaft mit wackeligen Hängebrücken, eigener 25 Meter langen Hängeseilbahn, Turmkletteranlage, Drehwippe, Kettenkarussell, Rutschen, Schaukeln, aber auch einem Grillplatz und einer Lagerfeuerstelle. Teil des Aktivparks ist auch das (kostenpflichtige) Alpenbad Montafon, das größte Erlebnis-Freibad der Region mit einem großzügig angelegte Naturbadeteich mit Nichtschwimmerbereich, 50-Meter-Schwimmbahnen und Sprungfelsen sowie ein 25-Meter-Sportbecken.

Adresse: Schwimmbadstraße 1, 6774 Tschagguns, www.aktivpark-montafon.at

Schwimmbadstraße 1, 6774 Tschagguns, www.aktivpark-montafon.at Öffnungszeiten: Juli bis September 10–18 Uhr

Juli bis September 10–18 Uhr Eintrittspreise: Für die Erlebnisbereiche ist der Eintritt frei. Alpenbad Montafon: Erwachsene: 6,40 Euro, Kinder 4,30 Euro

Für die Erlebnisbereiche ist der Eintritt frei. Alpenbad Montafon: Erwachsene: 6,40 Euro, Kinder 4,30 Euro Zielgruppe: Familien

Familien Saison: Juli bis September

Area 47

Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark lotet die Grenzen des Möglichen aus. In fünf Areas können rund 40 Sportarten ausprobiert werden. Hier findet der Outdoor-Enthusiast fast senkrechte Rutschen, eine Riesenschaukel mit freiem Fall, den höchsten Hochseilklettergarten Österreichs, Cannonball, Blobbing und vieles mehr. Angeboten werden Rafting, Caving, Canyoning, Mountainbike-Strecken, eine Water Area mit verschiedensten Wasseraktivitäten auf 20.000 Quadratmeter und eine Wake Area, dem Paradies für Wakeboarder und alle die es noch werden wollen. Auch Bungee-Jumping und eine Valley-Swing-Riesenschaukel dürfen nicht fehlen. Verschiedene Restaurants und Events runden das Angebot ab.

Adresse: Ötztaler Achstraße 1, 6430 Ötztal-Bahnhof, www.area47.at

Ötztaler Achstraße 1, 6430 Ötztal-Bahnhof, www.area47.at Öffnungszeiten: Ende April bis Anfang Oktober. Die Öffnungszeiten variieren je nach Angebot. Hier finden Sie die detaillierten Öffnungszeiten

Ende April bis Anfang Oktober. Die Öffnungszeiten variieren je nach Angebot. Hier finden Sie die detaillierten Öffnungszeiten Eintrittspreise: Die Preise variieren je nach Angebot. Hier finden Sie die detaillierten Preise.

Die Preise variieren je nach Angebot. Hier finden Sie die detaillierten Preise. Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene

Jugendliche und Erwachsene Saison: April bis Oktober

Böhmischer Prater

Fahrgeschäfte und Gastronomie entlang einer Fußgängerzone. Das Zentrum des Böhmischen Praters bildet das Veranstaltungszentrum "Tivoli" mit ganzjährigen Veranstaltungen. Den besonderen Reiz des Parks macht das nostalgische Flair der teilweise über 80 Jahre alten Fahrgeschäfte aus, das Ringelspiel ist sogar über 100 Jahre alt. Neue, moderne Attraktionen ergänzen das Angebot des geschichtsträchtigen Familienpraters.

Adresse: Laaer Wald 216, 1100 Wien, www.böhmischer-prater.at

Laaer Wald 216, 1100 Wien, www.böhmischer-prater.at Anreise: Es gibt einen Parkplatz vor dem Gelände. Öffentlich mit der Schnellbahn S7 (Station Geiselbergstrasse) oder den Linien 67 und 68A erreichbar.

Es gibt einen Parkplatz vor dem Gelände. Öffentlich mit der Schnellbahn S7 (Station Geiselbergstrasse) oder den Linien 67 und 68A erreichbar. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11–20 Uhr, am Samstag und Sonntag 11–21 Uhr, bei Schlechtwetter bleibt der Park geschlossen.

Montag bis Freitag 11–20 Uhr, am Samstag und Sonntag 11–21 Uhr, bei Schlechtwetter bleibt der Park geschlossen. Eintrittspreise: Der Zutritt zum Park ist gratis, die Attraktionen sind einzeln zu bezahlen.

Der Zutritt zum Park ist gratis, die Attraktionen sind einzeln zu bezahlen. Zielgruppe: Familien mit jüngeren Kindern

Familien mit jüngeren Kindern Saison: ganzjährig bei Schönwetter, empfohlen April bis Oktober

Der wilde Berg Mautern

Die Besucher und Besucherinnen erwarten knapp 300 Alpentiere und eine Greifvogel-Flugschau. Führungen und Fütterungen mit Tierpflegern geben einen Blick hinter die Kulissen. Der Kinder-Stadl ist ein Indoorspielplatz mit Hängebrücken, Tunnelrutsche, Klettern, Spielen und Turnen. Zudem gibt es einen Bastel- und Ruheraum. Im Streichelzoo warten handzahme Ziegen, Schafe und Hühner, im Spielpark gibt es spielerische Abenteuer mit Rutschen, Schaukeln, Wasserspielen und einem Karussell. Wer es rasanter mag, nutzt die Sommerrodelbahn oder das Montain Cart. Es gibt zwei Restaurants mit regionaler Kulinarik. Hier geht's zum Parkplan.

Adresse: Alpsteig 1, 8774 Mautern, www.derwildeberg.at

Alpsteig 1, 8774 Mautern, www.derwildeberg.at Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten von Ende April bis Anfang November variieren je nach Jahreszeit und Attraktion. Die meisten Attraktionen sind zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Eine Übersicht finden Sie hier.

Die Öffnungszeiten von Ende April bis Anfang November variieren je nach Jahreszeit und Attraktion. Die meisten Attraktionen sind zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Eine Übersicht finden Sie hier. Eintrittspreise: Die Tageskarte inkl. Berg- und Talfahrt mit dem Sessellift kostet für Erwachsene 19 Euro, für Kinder 11 Euro.

Die Tageskarte inkl. Berg- und Talfahrt mit dem Sessellift kostet für Erwachsene 19 Euro, für Kinder 11 Euro. Zielgruppe: Familien

Familien Saison: April bis November

Erlebnispark Gänserndorf

Der Freizeitpark bietet eine Vielzahl an Unternehmungsmöglichkeiten. Dazu gehören ein Kletterpark, ein Hochseilgarten, Bogenschießen, ein Abenteuerspielplatz, ein Streichelzoo, Ponyreiten, Lama-Wanderungen sowie mit Voranmeldung Bubble Soccer, Outdoor Nerftag & Lasertag sowie Arrowtag. Hier geht es zum Parkplan.

Adresse: Siebenbrunnerstrasse 55, 2230 Gänserndorf, www.erlebnispark-gaenserndorf.at

Siebenbrunnerstrasse 55, 2230 Gänserndorf, www.erlebnispark-gaenserndorf.at Öffnungszeiten: März: Sonntag 10–16 Uhr April bis Juni: Samstag, Sonntag, Feiertage, Fenstertage, schulfreie Tage, Osterferien 10–18 Uhr Juli, August: Montag bis Sonntag 10–18 Uhr September, Oktober: Samstag, Sonntag, Fenster- und Feiertage, Herbstferien 10–18 Uhr

Eintrittspreise: Nach Alter gestaffelte Tages- und Jahreskarten mit verschiedenen Packages und Aktivitäten. Hier gibt es die Preisliste zum Download.

Nach Alter gestaffelte Tages- und Jahreskarten mit verschiedenen Packages und Aktivitäten. Hier gibt es die Preisliste zum Download. Zielgruppe: Familien

Familien Saison: März bis Oktober

Erlebnispark Kärnten

Für Kleinkinder und Kinder bis 6 Jahre gibt es mit dem Kleinkinderparadies einen eigenen Mini-Freizeitpark mit einer Hüpfburg, Schienen-Tretautos, Schaukeln und einem Mini-Riesenrad. Die Größeren haben Spaß mit dem Nautic Jet, dem Luna Loop, dem Sky Dive, dem Riesentrampolin oder dem Butterfly. Direkt am See locken Aktivitäten wie Stand Up Paddling,Tretboote oder eine Riesenwasserrutsche. Ein Café und ein Restaurant sind vorhanden. Hier geht es zur Parkübersicht.

Adresse: Presseggersee 8, 9620 Presseggersee, www.erlebnispark.cc

Presseggersee 8, 9620 Presseggersee, www.erlebnispark.cc Öffnungszeiten: Ende Juni bis Anfang September täglich 9–18 Uhr

Ende Juni bis Anfang September täglich 9–18 Uhr Eintrittspreise: Die Eintrittspreise sind nach Körpergröße gestaffelt, bis 89 cm ist der Eintritt gratis, bei einer Größe von 90 bis 109 cm kostet die Tageskarte 30 Euro, ab 110 cm 40 Euro. Im Preis sind alle Attraktionen und das Seebad inkludiert.

Die Eintrittspreise sind nach Körpergröße gestaffelt, bis 89 cm ist der Eintritt gratis, bei einer Größe von 90 bis 109 cm kostet die Tageskarte 30 Euro, ab 110 cm 40 Euro. Im Preis sind alle Attraktionen und das Seebad inkludiert. Zielgruppe: Familien

Familien Saison: Juni bis September

Erlebniswelt Holzknechtland

Im Holzknechtland werden die Arbeitsvorgänge der Forstwirtschaft aus vergangener Zeit in Stationen dargestellt. Kinder können bei der Triftanlage und in der Wasserwerkstatt spielerisch erleben, wie die Knechte vor 100 Jahren gearbeitet haben. Bei einem Wald-Quiz, einer Stempelrallye und einer Fahrt mit der Waldeisenbahn "Basti Express" kann man die Umgebung entdecken. Weitere Attraktionen sind die Wald8erBahn "Flylinas Hexenflug", das Biberwasser mit mehreren Actionstationen und ein Rätselweg. Am Kristallsee locken Fahrten mit dem Fliegenden Teppich oder der Banane. Ein rollender Spaß am Kristallsee sind die Walking Waterballs.

Adresse: Bürgeralpe Mariazell, www.buergeralpe.at/sommer/wanderwunderwald

Bürgeralpe Mariazell, www.buergeralpe.at/sommer/wanderwunderwald Anreise: Auffahrt mit dem "Bürgeralpe Express" (Seilbahn)

Auffahrt mit dem "Bürgeralpe Express" (Seilbahn) Öffnungszeiten: 29. April bis 30. Juni: Dienstag bis Donnerstag, Samstag und Sonntag sowie Feier- und Fenstertag 1. Juli bis 10. September: täglich 11. September bis 25. Oktober: Dienstag bis Donnerstag, Samstag und Sonntag (Montag und Freitag geschlossen) 26. Oktober bis 1. November: täglich Alle Öffnungszeiten unter finden Sie hier.

Alle Öffnungszeiten unter finden Sie hier. Eintrittspreise: Das WanderWunderWald Kombi-Ticket inkl. Seilbahn (Berg & Talfahrt) kostet in der Hauptsaison 36 Euro, Kinder von 4 bis 15 Jahre 25 Euro. Alle Preise finden Sie hier.

Das WanderWunderWald Kombi-Ticket inkl. Seilbahn (Berg & Talfahrt) kostet in der Hauptsaison 36 Euro, Kinder von 4 bis 15 Jahre 25 Euro. Alle Preise finden Sie hier. Zielgruppe: Familien

Familien Saison: April bis Anfang November, Lichterzauber von Mitte November bis Anfang Jänner

Familienfreizeitpark Märchenwald

Der Park bietet rund 130 Märchenfiguren auf über 7.000 Quadratmetern. Ob Hänsel und Gretel, der Froschkönig oder das Rotkäppchen – auf Knopfdruck erzählen die märchenhaften Helden ihre spannende Geschichte oder laden zum Spielen ein. Im Funpark warten Attraktionen wie das Butterfly, das Krähennest, das Riesentrampolin oder die vierspurigen Riesenrutsche. Zur Stärkung und auch für Übernachtungen steht der Gasthof Sonnenhof zur Verfügung.

Adresse: Pichlhofen 60, 8756 St. Georgen ob Judenburg, www.maerchenwald.at

Pichlhofen 60, 8756 St. Georgen ob Judenburg, www.maerchenwald.at Öffnungszeiten: April bis Ende Oktober täglich von 8:30–18.30 Uhr

April bis Ende Oktober täglich von 8:30–18.30 Uhr Eintrittspreise: Tageskarte ab 2 Jahren 14,50 Euro

Tageskarte ab 2 Jahren 14,50 Euro Zielgruppe: Familien mit kleineren Kindern

Familien mit kleineren Kindern Saison: April bis Oktober

Familienland Pillerseetal

Mit über 50 Attraktionen auf 20.000 Quadratmetern kommt das Abenteuer für große und kleine Besucher und Besucherinnen nicht zu kurz. Es gibt verschiedene Achterbahnen, einen Streichelzoo, einen Wellenflieger und Wild Raft, eine besondere Publikumsattraktion. Im Park gibt es auch eine Indoor-Halle mit Spielbereichen, Trampolinen und einer Kletterwand. Gegen einen Aufpreis von 8 Euro kann man Tirols größte Totes-Meer-Salzgrotte besuchen. Einen ersten Parküberblick erhält man bei einer Rundfahrt mit der Bummelbahn. Wer Hunger hat, kehrt im Parkrestaurant ein.

Adresse: Mühlau 29, 6392 St. Jakob i. H., www.freizeitpark.tirol

Mühlau 29, 6392 St. Jakob i. H., www.freizeitpark.tirol Öffnungszeiten: 1. Mai bis Ende Oktober täglich von 10–18 Uhr

1. Mai bis Ende Oktober täglich von 10–18 Uhr Eintrittspreise: Kinder ab 3 Jahren bis 1,30 Meter 18 Euro, Erwachsene und Kinder ab 1,30 Meter 20 Euro

Kinder ab 3 Jahren bis 1,30 Meter 18 Euro, Erwachsene und Kinder ab 1,30 Meter 20 Euro Zielgruppe: Familien

Familien Saison: Mai bis Oktober

Family Park Neusiedler See

In den vier Themenwelten Erlebnisburg, Abenteuerinsel, Bauernhof und Märchenwald finden sich verschiedene Fahrgeschäfte für alle Altersgruppen. Es gibt eine große Auswahl an Gastronomiebetrieben. Eine Übersicht finden Sie auf dem Parkplan. Gute Orientierung bietet auch die Familypark App (Download im Apple Store bzw. im Google Store).

Adresse: Märchenparkweg 1, 7062 St. Margarethen im Bgld., www.familypark.at

Märchenparkweg 1, 7062 St. Margarethen im Bgld., www.familypark.at Öffnungszeiten: April bis November 10–19 Uhr

April bis November 10–19 Uhr Eintrittspreise: Ein Tagesticket ab 3 Jahren kostet 35 Euro. Alle Preise und Ermäßigungen (z. B. für Online-Tickets) finden Sie hier.

Ein Tagesticket ab 3 Jahren kostet 35 Euro. Alle Preise und Ermäßigungen (z. B. für Online-Tickets) finden Sie hier. Zielgruppe: Familien

Familien Saison: April bis November

Fantasiana

Die rund 45 Attraktionen und Fahrgeschäfte sind in acht verschiedene Themenbereiche eingeteilt: Damalsland, Magisches Dorf, Action, Western Stadt, Märchenwald, Schlosshof, Afrika & Orient sowie Pilzhausen. Mehrere Restaurants sorgen für das leibliche Wohl. Die Großattraktion "Flyrosaurus" ist mit 35 Metern der höchste Punkt im Park. Hier erfahren die Gäste, wie es sich anfühlen würde, auf dem Rücken eines Flugsauriers zu fliegen. Hier geht es zum Parkplan.

Adresse: Märchenweg 1, 5204 Straßwalchen, www.erlebnispark.at

Märchenweg 1, 5204 Straßwalchen, www.erlebnispark.at Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten von April bis Oktober variieren. An dem meisten Tagen ist der Park von 10–18 Uhr geöffnet, es gibt aber auch Tage, an denen die Fahrgeschäfte im Wechselbetrieb fahren. Den genauen Plan finden Sie hier.

Die Öffnungszeiten von April bis Oktober variieren. An dem meisten Tagen ist der Park von 10–18 Uhr geöffnet, es gibt aber auch Tage, an denen die Fahrgeschäfte im Wechselbetrieb fahren. Den genauen Plan finden Sie hier. Eintrittspreise: Die Eintrittspreise sind nach Körpergröße gestaffelt. Für Kinder unter 90 cm ist der Eintritt frei, bis 120 cm kostet die Tageskarte 23 Euro, drüber ab 28 Euro. Es gibt auch Familientage, an denen alle Tickets 22 Euro kosten. Weitere Infos finden Sie hier.

Die Eintrittspreise sind nach Körpergröße gestaffelt. Für Kinder unter 90 cm ist der Eintritt frei, bis 120 cm kostet die Tageskarte 23 Euro, drüber ab 28 Euro. Es gibt auch Familientage, an denen alle Tickets 22 Euro kosten. Weitere Infos finden Sie hier. Zielgruppe: Familien

Familien Saison: April bis Oktober

Hexenwasser Söll

Im Hexenwasser stehen die Natur und ihre kleinen und großen Wunder sowie das alte Wissen der Hexen im Vordergrund. Stationen, Wege und Wunderkammern, können teils auf eigene Faust, teils unter Anleitung erforscht werden. Vom Barfußweg durch Bach und Wiesen, den Klangschalen unter den Hexenschirmen über die Hexenleiter bis zur Sonnenuhren Wanderung auf der Hohen Salve. Auch ein Bienenhaus und das erste Eiermuseum Tirols können erlebt werden. In der Indoor-Anlage "Blaues Wunder" wartet eine Reise mit nicht sehenden Hexen in ein Ton- und Tastabenteuer in Licht und Schatten. Es gibt Gastronomieangebote und Übernachtungsmöglichkeiten. Hier geht es zur interaktiven Karte.

Adresse: Stampfanger 21, 6306 Söll, www.hexenwasser.at

Stampfanger 21, 6306 Söll, www.hexenwasser.at Öffnungszeiten: Mitte Mai bis Ende Oktober 8.45–17.30 Uhr

Mitte Mai bis Ende Oktober 8.45–17.30 Uhr Eintrittspreise: Die Hexenwasser Erlebnistageskarte kostet 31 Euro für Erwachsene, 23,50 Euro für Jugendliche und 15,50 Euro für Kinder. Alle Preise und Ermäßigungen finden Sie hier.

Die Hexenwasser Erlebnistageskarte kostet 31 Euro für Erwachsene, 23,50 Euro für Jugendliche und 15,50 Euro für Kinder. Alle Preise und Ermäßigungen finden Sie hier. Zielgruppe: Familien

Familien Saison: Mai bis Oktober

IKUNA Naturresort

Das über 200.000 Quadratmeter große Naturresort bietet mehr als 90 Spiel- und Actionstationen sowie einige Gastronomiebetriebe. In der Mystic Area befinden sich ein Mini-Stonehenge, der Donausagenweg und ein Kunstvogelpark mit mehr als 300 Vogelskulpturen. Hier geht's zur Übersichtskarte. Für die kalte Jahreszeit gibt es die "Kids World by IKUNA", einen 1.000 Quadratmeter großen Indoor-Park. Darüber hinaus findet sich auf dem Areal ein Hochseil-Klettergarten mit drei Kletterebenen, 21 Podesten und 26 Kletterelementen. Übernachtungsmöglichkeit in 4-Sterne-Tipi-Suiten oder exklusiven Sternenhimmelchalets oder auf dem Campingplatz. Der Parkplatz ist kostenpflichtig.

Adresse: Naturpfad 1, 4723 Natternbach, www.ikuna.at

Naturpfad 1, 4723 Natternbach, www.ikuna.at Öffnungszeiten: Naturerlebnispark: April bis Oktober täglich von 9–19 Uhr Kids World: Schulzeit: Montag bis Donnerstag 11.30–18 Uhr, Freitag 11.30–20 Uhr, Samstag und Sonntag 10–20 Uhr Ferienzeit: Montag bis Sonntag 10–20 Uhr Klettergarten: Mai, Juni, September: Freitag bis Sonntag 13–18 Uhr, Juli bis 10. September: Dienstag bis Sonntag 13–19 Uhr

Eintrittspreise: Je nach Attraktion. Standard-Tageskarte Erlebnispark: 22 Euro, Kids World: 14 Euro, Klettergarten: 19,90 Euro. Alle Preise und Ermäßigungen finden Sie hier.

Je nach Attraktion. Standard-Tageskarte Erlebnispark: 22 Euro, Kids World: 14 Euro, Klettergarten: 19,90 Euro. Alle Preise und Ermäßigungen finden Sie hier. Zielgruppe: Familien

Familien Saison: ganzjährig je nach Attraktion

Märchenland und Dinopark Hubhof

Zum Angebot gehören der Dinosaurierwald mit der Urzeitschau, das Indianerland, der Märchenwald und der großzügige Freizeitpark, der ein großräumiges, kindergerechtes Abenteuerspiel-Gelände mit dem Babyland, Kinderriesenrad, Kindereisenbahn, Hüpfburg und vielen weiteren Betätigungsfeldern für Groß und Klein umfasst. Neu im Angebot ist eine Kletterwand mit integrierten Rutschen. Bis 17 Uhr gibt es Snacks im kleinen Imbiss. Einen Parkplan zum Download finden Sie hier.

Adresse: Seeb 54, 3641 Aggsbach Markt i.d. Wachau, www.familienpark-hubhof.at

Seeb 54, 3641 Aggsbach Markt i.d. Wachau, www.familienpark-hubhof.at Öffnungszeiten: April bis Juni: Samstag, Sonntag und feiertags 10–18 Uhr Juli und August: Montag bis Sonntag und feiertags 10–18 Uhr September und Oktober: Samstag, Sonntag, feiertags 10–18 Uhr

Eintrittspreise: Der Eintritt für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren beträgt 10 Euro pro Person, für Kinder unter 3 Jahren ist der Eintritt frei. Nur Barzahlung möglich. Eine Saisonkarte kostet 40 Euro.

Der Eintritt für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren beträgt 10 Euro pro Person, für Kinder unter 3 Jahren ist der Eintritt frei. Nur Barzahlung möglich. Eine Saisonkarte kostet 40 Euro. Zielgruppe: Familien mit jüngeren Kindern. Der Park ist kinderwagentauglich.

Familien mit jüngeren Kindern. Der Park ist kinderwagentauglich. Saison: April bis Oktober

Sommer-Funpark Fiss

Die drei Hauptattraktionen, der "Fisser Flitzer", der "Fisser Flieger" und der "Skyswing", bieten Spaß und Adrenalin auf 1.812 Metern Seehöhe. Ein Riesensprungturm mit Luftkissen steht für Saltos und Kunststücke aller Art bereit. Kinder können im coolen Wasserspielplatz planschen oder in den verschiedenen Spielbereichen schaukeln, rutschen, wippen oder balancieren und im Anschluss den Naturthemenweg Fisser Gonde und den Streichelzoo besuchen. Bikes stehen ebenso zur Verfügung wie Elektroautos, Trampoline und Slacklines. Das Bergrestaurant Möseralm steht für die Rast bereit.

Adresse: Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus, www.serfaus-fiss-ladis.at/de/Sommerurlaub/Familien/Sommer-Funpark-Fiss

Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus, www.serfaus-fiss-ladis.at/de/Sommerurlaub/Familien/Sommer-Funpark-Fiss Öffnungszeiten: Mitte Juni bis Ende Oktober täglich von 8–17 Uhr geöffnet.

Mitte Juni bis Ende Oktober täglich von 8–17 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Die Eintrittspreise sind nach Attraktionen gestaffelt, man kann verschiedene Packages erwerben. Alle Preise finden Sie hier.

Die Eintrittspreise sind nach Attraktionen gestaffelt, man kann verschiedene Packages erwerben. Alle Preise finden Sie hier. Zielgruppe: Familien

Familien Saison: Juni bis Oktober

Styrassic Park

Ausgestellt sind über 90 Dinsosaurier in Lebensgröße, ergänzt durch geschichtliche Infos über das Leben der Dinos und der Menschen - von der Gruppenbildung über die Entdeckung von Feuer, die Verwendung von Werkzeug bis zur Erstellung von Höhlenmalereien. Auch Führungen werden angeboten. Ebenso geboten werden verschiedene Action-Stationen (Hüpfburg, Karussells, Kletterburg), ein Hochseilgarten, eine Kinder-Werkstätte und das Dino-Kino. Übernachtungsmöglichkeit im Baumhotel. Von 15. November bis 7. Jänner gibt es ein Lichterabenteuer im nächtlichen Dinowald.

Adresse: Dinoplatz 1,8344 Bad Gleichenberg, www.styrassicpark.at

Dinoplatz 1,8344 Bad Gleichenberg, www.styrassicpark.at Öffnungszeiten: 1. April bis 30. September täglich 9–18 Uhr, 1. Oktober bis 5. November täglich 9–17 Uhr. Attraktionen 10–16 Uhr. Dinosauriershow täglich 11–15 Uhr

1. April bis 30. September täglich 9–18 Uhr, 1. Oktober bis 5. November täglich 9–17 Uhr. Attraktionen 10–16 Uhr. Dinosauriershow täglich 11–15 Uhr Eintrittspreise: Tageskarte Erwachsene 22 Euro, Jugendliche 18 Euro, Kinder ab 2 Jahren 16 Euro. Alle Preise finden Sie hier.

Tageskarte Erwachsene 22 Euro, Jugendliche 18 Euro, Kinder ab 2 Jahren 16 Euro. Alle Preise finden Sie hier. Zielgruppe: Familien

Familien Saison: April bis Anfang November, Lichterzauber von Mitte November bis Anfang Jänner

Walderlebniswelt Klopeiner See

Im Walderlebnispark kann man die Welt von hoch über den Baumwipfeln (über 28 Meter) kennen lernen, in den Fuchsbau kraxeln oder sich im Riesenlabyrinth verlieren sowie mehr als 80 weitere naturnahe Attraktionen wie einen Waldlehrpfad, einen Balancierweg, eine Riesenrutsche, den Slackline-Park oder den Flying Fox erleben. Darüber hinaus gibt es verschiedene Tiere zu entdecken. Das große Indoor-Spielehaus wartet mit einer Spielfläche von 500 Quadratmeter auf. Hier geht es zum Parkplan.

Adresse: Schulstraße 8, 9122 St. Kanzian, www.walderlebniswelt.at

Schulstraße 8, 9122 St. Kanzian, www.walderlebniswelt.at Öffnungszeiten: 9–18 Uhr

9–18 Uhr Eintrittspreise: Tageskarte für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahre: 14,90 Euro

Tageskarte für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahre: 14,90 Euro Zielgruppe: Familien mit kleineren Kindern

Familien mit kleineren Kindern Saison: April bis Oktober

Wasserspielpark Eisenwurzen

Zu den Attraktionen rund um das Thema Wasser gehören Kanus, zahlreiche Spielplätze, eine Wasserbaustelle, Goldwaschen, eine Go-Kart-Bahn, die Archimedische Spirale und ein Baumhaus. Im Streichelzoo warten Hühner, Ziegen und Ponys. Ein Restaurant und ein Kiosk sorgen für das leibliche Wohl. Bei Schlechtwetter gibt es auch Stationen unter Dach. Hier geht's zum Parkplan.

Wiener Wurstelprater

Im Prater findet man über 250 verschiedene Fahrgeschäfte und Vergnügungsangebote für alle Altersgruppen und ein umfangreiches Gastronomie-Angebot. Eine besondere Attraktion für Wienbesucher und -besucherinnen ist das Riesenrad, das einen tollen Blick über die Stadt bietet.

Adresse: Praterstern, 1020 Wien, www.praterwien.com

Praterstern, 1020 Wien, www.praterwien.com Anreise: am besten öffentlich mit der S- oder U-Bahn Station Praterstern

am besten öffentlich mit der S- oder U-Bahn Station Praterstern Öffnungszeiten: Das Areal des Wurstelpraters ist 365 Tage rund um die Uhr frei zugänglich. Die Attraktionen haben von 15. März bis 31. Oktober täglich von 10–1 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten können aufgrund der Wetterlage variieren. Auf dem Gelände angesiedelte Attraktionen wie z. B. Madame Tussauds, das Wiener Riesenrad, das Königreich der Eisenbahnen, Luftburg Kolarik oder das Rollercoaster Restaurant sind Ganzjahresbetriebe mit fixen Öffnungszeiten.

Das Areal des Wurstelpraters ist 365 Tage rund um die Uhr frei zugänglich. Die Attraktionen haben von 15. März bis 31. Oktober täglich von 10–1 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten können aufgrund der Wetterlage variieren. Auf dem Gelände angesiedelte Attraktionen wie z. B. Madame Tussauds, das Wiener Riesenrad, das Königreich der Eisenbahnen, Luftburg Kolarik oder das Rollercoaster Restaurant sind Ganzjahresbetriebe mit fixen Öffnungszeiten. Eintrittspreise: Der Zutritt zum Park ist gratis, die Attraktionen sind einzeln zu bezahlen

Der Zutritt zum Park ist gratis, die Attraktionen sind einzeln zu bezahlen Zielgruppe: Familie, Jugend

Familie, Jugend Saison: März bis Oktober

Freizeitparks in Europa

Bayern Park Deutschland

Der Park bietet vier verschiedene Themenbereiche: Das Familien-Abenteuer-Land bietet Spaß für Groß und Klein. Wer einen Adrenalinschub braucht, wählt Action und Nervenkitzel. Spaß für die Kleinen gibt es im Kinderpark, im Tierbereich können unter anderem Luchse und Känguruhs besucht werden. Es gibt auch eine Greifvogelschau. Verschiedenste Attraktionen und Fahrgeschäfte sorgen für Unterhaltung, stärken kann man sich in einem der zahlreichen Gastronomiebetriebe. Hier geht es zum Parkplan.

Adresse: Fellbach 1, 94419 Reisbach, Deutschland, www.bayern-park.com

Fellbach 1, 94419 Reisbach, Deutschland, www.bayern-park.com Öffnungszeiten: Geöffnet von April bis Oktober, die Betriebszeiten variieren allerdings. Die genauen Öffnungszeiten finden Sie hier.

Geöffnet von April bis Oktober, die Betriebszeiten variieren allerdings. Die genauen Öffnungszeiten finden Sie hier. Eintrittspreise: Besucher ab 140 cm: 34,50 Euro, Kinder von 100 bis 140 cm: 29,50 Euro, Kinder unter 100 cm: Eintritt frei

Besucher ab 140 cm: 34,50 Euro, Kinder von 100 bis 140 cm: 29,50 Euro, Kinder unter 100 cm: Eintritt frei Zielgruppe: Familien

Familien Saison: April bis Oktober

Belantis Deutschland

Der Park bietet acht verschiedene Themenwelten: Schloss Belantis mit historischem Jahrmarkt, die Insel der Ritter mit der Achterbahn Drachenritt, die Küste der Entdecker mit dem Piratenschiff Black Pearl, das Land der Grafen, ein mittelalterliches Dorf mit Marktplatz, die Prärie der Indianer mit dem Riesenschwungpendel Belanitus Rache, das Reich der Sonnentempel mit einer der steilsten Achterbahnen weltweit, den Strand der Götter mit dem Götterflug und Ausblick über den Park und das Tal der Pharaonen mit der größten Pyramide Europas. Insgesamt gibt es mehr als 60 Attraktionen und Shows. Es gibt sechs Restaurants und Snack Bars. Hier geht es zum Parkplan. Der Parkplatz ist kostenpflichtig.

Adresse: Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig, Deutschland, www.belantis.de

Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig, Deutschland, www.belantis.de Öffnungszeiten: Geöffnet von Juni bis Oktober täglich ab 10 Uhr. Die genauen Schließzeiten finden Sie hier.

Geöffnet von Juni bis Oktober täglich ab 10 Uhr. Die genauen Schließzeiten finden Sie hier. Eintrittspreise: Besucher ab 11 Jahre: 44,90 Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahre: 39,90 Euro, Kinder unter 4 Jahren: Eintritt frei

Besucher ab 11 Jahre: 44,90 Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahre: 39,90 Euro, Kinder unter 4 Jahren: Eintritt frei Zielgruppe: Familien

Familien Saison: Juni bis Oktober

Conny-Land Schweiz

Rund 60 Attraktionen und Fahrgeschäfte für verschiedene Altersgruppen. Eine besondere Attraktion des Parks sind die Seelöwen, angeboten werden gegen Gebühr Frühstück und Baden mit Seelöwen. Gastronomieangebot vorhanden. Hier geht es zum Parkplan. Der Parkplatz ist kostenpflichtig.

Adresse: Connylandstrasse 1, 8564 Wäldi, Schweiz, www.connyland.ch

Connylandstrasse 1, 8564 Wäldi, Schweiz, www.connyland.ch Öffnungszeiten: Anfang April bis Ende Oktober von 10–18 Uhr. Die Schließtage finden Sie hier.

Anfang April bis Ende Oktober von 10–18 Uhr. Die Schließtage finden Sie hier. Eintrittspreise: Erwachsene: 33 CHF (34,36 Euro) , Kinder von 4 bis 14 Jahre: 29 CHF (30,19 Euro), Kinder unter 4 Jahren: Eintritt frei

Erwachsene: 33 CHF (34,36 Euro) , Kinder von 4 bis 14 Jahre: 29 CHF (30,19 Euro), Kinder unter 4 Jahren: Eintritt frei Zielgruppe: Familien

Familien Saison: April bis Oktober

Duinrell Niederlande

Es gibt im Erlebnispark mehr als 40 Attraktionen für Groß und Klein. Das Tikibad ist ein tropisches Schwimmbad mit einem Innen- und Außenbereich sowie 21 Rutschen. Es ist der größte Wasserpark in den Benelux-Ländern. Hier geht es zum Parkplan. Die Parkplätze sind kostenpflichtig.