Einen köstlichen Burger gefällig? Dann sind Sie hier genau richtig! Das Reiseportal "Tripadvisor" hat die besten Burger-Restaurants in ganz Österreich gekürt.

5. Platz: BioBurgerMeister

Dieser Bio-zertifizierte Betrieb in der Salzburger Altstadt setzt nicht nur bei den Burgern, sondern auch bei den selbstgemachten Saucen, Gemüsepattys, Salaten und Chips auf ein ökologisches Konzept. Die Burger-Karte des BioBurgerMeisters umfasst 13 mit Fleisch zubereitete, drei vegetarische und drei vegane Varianten, gekrönt beispielsweise von Blauschimmel-Frischkäse-Topping oder hausgemachter Zitronenmayo.

4. Platz: The Burger Factory

Wer seinen Burger in besonders idyllischer Umgebung einnehmen möchte, sollte die Burger Factory in Zell am See besuchen. Das Lokal schreibt die Frische der Speisen groß, setzt beim Fleisch auf Bioqualität und verarbeitet regionale Zutaten. Zu den Sommerspecials zählen etwa der Burger mit Lamm, jener mit Hähnchen und Sesam oder die Double-Zucchini-Variante.

3. Platz: Freigeist Cafe Bar Burger

Burger zum Frühstück? Das scheint bei den Besuchern des Freigeist recht beliebt zu sein. Natürlich können sich Burger-Fans in dem Grazer Lokal aber auch mittags und abends durch die abwechslungsreiche Speisekarte schlemmen. Gäste loben vor allem die hausgemachten Dips und die große Auswahl an Getränken und Süßspeisen.

© Freigeist

2. Platz: Rinderwahn

Der Wahnsinn kennt im Wiener Rinderwahn laut Betreiber keine Grenzen. So finden sich auf der Speisekarte neben klassischen Burgern aus österreichischem Rindfleisch auch "verrückte Hühner", "Hasenfutter" und "Rindermärchen", also vegetarische Burger mit Cheddar oder Ziegenkäse. Craft Beer und Milchshakes runden das Portfolio ab.

1. Platz: Ludwig

Das Ludwig in Innsbruck versteht sich als österreichisches Original und offeriert hausgemachte Burger aus Bio-Rindfleisch in Brioche Buns. Neben den klassischen Fleisch-Sandwiches gibt es auch vegetarische und vegane Varianten mit Brokkoli-Quinoa-Käse oder Pilz-Patty.

Das Ranking basiert auf Bewertungen und Meinungen von einheimischen und internationalen "Tripadvisor"-Nutzern zu den und über die Restaurants.