Ihr erster gemeinsamer Termin als Verlobte: Prinz Harry und Meghan Markle begeistern Nottingham. Im mittelenglischen Nottingham nahmen sie ein Bad in der Menge und genossen das offensichtlich. Sie unterhielten sich gut gelaunt mit Passanten und schüttelten unzählige Hände. Markle trug einen dunkelblauen zweireihigen Mantel. Harry kam ebenfalls im dunklen Mantel mit beigem Schal.

Es ist ihr erster offizieller Termin nach ihrer Verlobung.Am Welt-Aids-Tag besuchten Prinz Harry und Meghan Markle besuchten eine Zweigstelle des Terrence Higgins Trust in Nottingham. Dort trafen sie sich unter anderem mit Vertretern unterschiedlicher Organisationen, die Menschen, die an HIV/Aids erkrankt sind, unterstützen.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle arrive in Nottingham for their first official visit together since announcing their engagement. pic.twitter.com/iXXrJEumxk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 1. Dezember 2017

Danach steht ein Schulbesuch auf dem Plan des verliebten Paares. An der Nottingham Academy wird den beiden das "Full Effect"-Programm präsentiert. Ein Programm, dass Jugendliche und Kinder mit persönlicher Betreuung und Trainings vor einem Leben voller Gewalt und Jugendkriminalität schützen soll.

» Ein neues Kapitel bricht für mich an,ich freue mich darauf, mehr Menschen mit ihrem sozialen Engagement erreichen zu können. «

In einem großen Interview, das Prinz Harry und Meghan Markle am Tag der offiziellen Bekanntgabe ihrer Verlobung gaben, erklärte die "Suits"-Schauspielerin bereits, dass ihre Karriere vorerst in den Hintergrund treten solle. "Ein neues Kapitel" breche für sie an, in dem sie sich unter anderem auch darauf freue, mehr Menschen mit ihrem sozialen Engagement erreichen zu können. Der Termin dürfte also der Anfang von dem sein, was sie als Mitglied der königlichen Familie übernehmen wird.

Wann wird die Hochzeit stattfinden?

Britische Medien spekulieren bereits heftig, wann die Hochzeit genau stattfinden soll. Einem Bericht zufolge gilt der 26. Mai als wahrscheinliches Datum. Der Palast äußerte sich bisher nicht dazu.

Die Öffentlichkeit soll sich als Teil der Feier fühlen

Die Planung für ihre Hochzeit wollen Harry und Meghan Markle selbst in die Hand nehmen. Auf Überraschungen darf man dabei gefasst sein: "Sie wollen, dass der Tag so gestaltet wird, dass sich die Öffentlichkeit als Teil der Feier fühlen kann", ließ das Paar mitteilen.