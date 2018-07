Meghans Halbschwester Samantha Grant kann es einfach nicht lassen. Schon wieder lästert sie öffentlich über die Herzogin. Und was sie von sich gibt, ist heftig.

Zur Hochzeit von Meghan und Harry war Samantha Grant, die sich nun wieder Samantha Markle nennt, da sich der nun berühmte Nachname besser verkauft, nicht eingeladen. Dies sagt eigentlich schon alles über das Verhältnis der nunmehrigen Herzogin von Sussex zu ihrer Halbschwester. Im Vorfeld lästerte die 53-Jährige ordentlich über Meghan, zuletzt wurde es etwas ruhiger um sie. Doch nun ließ sie sich auf ihrem privaten Twitter-Account einmal mehr ordentlich über ihre jüngere Halbschwester aus.

Am Dienstag besuchten Meghan und Harry eine Ausstellung zu Ehren von Nelson Mandela, der am 18. Juli seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Samantha Grant stieß dies offenbar sauer auf. Wie unter anderem die Cosmopolitan berichtet, schrieb sie auf Twitter: "Ich freue mich, dass du so viel Zeit hast, herumzuscharwenzeln und anderen Tribut zu zollen, während du deinen eigenen Vater ignorierst! Wie kalt kannst du sein und in den Spiegel schauen? Harry? Ich denke, ich lag richtig."

» Wenn unser Vater stirbt, mache ich dich dafür verantwortlich «

Doch es geht noch weiter. "Genug ist genug. Benimm dich wie ein Mensch, wie eine Frau! Wenn unser Vater stirbt, mache ich dich dafür verantwortlich, Meg!", schreibt sich Samantha in Rage. Damit ihr Tweet auch ankommt, verlinkt sie auf den offiziellen Account "@Kensington Royal".

In einem Interview, in dem Thomas Markle erklärte, Meghan würde leiden, meinte er kürzlich auch, dass er aufgrund seiner Herzprobleme womöglich nicht mehr lange zu leben habe. Mit ein Grund, weshalb der 73-Jährige hofft, dass sich seine Tochter endlich wieder bei ihm meldet.

Das Verhältnis zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater hat unter seinen wiederholten Interviews gelitten. Die Royals waren darüber not amused, der Kontakt ist in der Folge abgebrochen. Meghans Halbschwester Samantha meint dazu: "Mein Vater ist nicht peinlich, weil er seine Tochter liebt! Die Royals sind peinlich, weil sie so kalt sind. Ihr solltet euch für euch selbst schämen!"

Ob Samantha Grants Schimpftirade dazu beträgt, dass sich Meghan mit ihrem Vater aussöhnt, ist mehr als fraglich. Dafür ist sie selbst wieder in den Medien. Und das dürfte ihr Hauptziel sein, immerhin ist die 53-Jährige auch als Kandidatin für die britische Ausgabe von "Promi Big Brother" im Gespräch.