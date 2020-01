Viele Menschen haben es schon erlebt. Diesen zärtlichen innere Schubs, sich auf eine bestimmte Person zubewegen zu wollen und der drängende Wunsch, sich mit diesem einen Menschen einzulassen. Und genau in dieser Situation fragt man sich natürlich, was diese intensiven Gefühle für den anderen Menschen hervorruft.

Warum verlieben wir uns in bestimmte Menschen und in andere nicht? Was zieht uns zu diesem einen Menschen hin? Eine mögliche Antwort bietet die Astrologie. Es gibt nämlich Sternzeichen-Paarungen, die eine magische Anziehungskraft verbindet.

1. Wassermann und Zwillinge

Gleich und gleich gesellt sich gern. Das trifft auf diese Konstellation besonders gut zu. Denn: Der Zwilling ist dynamisch, kommunikationsstark und ambitioniert. Das passt hervorragend zu einem Wassermann, der zu den großen Machern unter den zwölf Tierkreiszeichen gehört und nur so vor Kreativität und Tatendrang strotzt. Lediglich ihren Hang zum Individualismus und zur Selbstdarstellung müssen beide Partner in dieser Beziehung etwas zurücknehmen, denn sonst wird es im wahrsten Sinne explosiv. Aber auch das gelingt dem kosmischen Traumpaar, sich auf Dauer mit ihren jeweiligen Bedürfnissen und denen des Partners zu arrangieren und eine langfristig harmonische Partnerschaft zu führen.

2. Jungfrau und Stier

Das große Bedürfnis der Jungfrau nach Nähe, Geborgenheit und Zugehörigkeit wird in dieser Konstellation perfekt erfüllt. Menschen, die im Sternzeichen Stier geboren sind, gelten als bodenständig, ausgeglichen und geerdet. Sie sind große Familienmenschen und suchen in einer Beziehung nach der Liebe fürs Leben. Ja, das trifft sich gut, denn auch die Jungfrau liebt die Beständigkeit. Und auch umgekehrt profitiert ein Stier von einer Jungfrau, die ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn er doch einmal wieder abhebt.

3. Krebs und Skorpion

Dieses Power-Paar liebt sich, weil es sich vertraut ist. Beide Tierkreiszeichen sind sehr gefühlsbetont, gehen sich damit aber nicht auf die Nerven. Ganz im Gegenteil: Beide können sich gegenseitig sehr gut aushalten. Mehr als bei allen anderen Zeichen kann der Krebs beim Skorpion erkennen, wann die Grenzen erreicht sind. Auch ist der Krebs für eigene das Überdenken seiner Meinung beim Skorpion sehr offen. Die Beziehung von Krebs und Skorpion ist von starken, tiefen Gefühlen gekennzeichnet. Ihre Liebe zueinander hat etwas Schicksalhaftes an sich.

4. Widder und Schütze

Aus Betrachtung der Gestirne sind diese beiden Sternzeichen wahrlich füreinander geschaffen. Bei beiden Sternzeichen handelt es sich um energiegeladene, temperamentvolle Gemüter. Das birgt grundsätzlich auch gewisse Risiken, kann aber auch die Liebe fürs Leben bringen, die nichts unterkriegt. Eine Beziehung zwischen einem Widder und einem Schützen verspricht viele gemeinsame Abenteuer und, dass man die gemeinsame Zeit vollkommen auskostet, um alle in die Vollen zu gehen. Weil beide Sternzeichen zudem Entertainer sind und über einen ausgeprägten Humor verfügen, kommt auch das Lachen in dieser Verbindung nie zu kurz.

Auch interessant: Diese 4 Sternzeichen neigen zu enormen Übertreibungen