Die Sturm und Drang Zeit von Prinz Harry liegt schon ein Weilchen zu zurück. Inzwischen ist der ein verheirateter, erwachsener Mann. Doch neue Fotos aus seiner Schulzeit zeigen mal wieder, dass in dem heute sehr verantwortungsbewussten Prinzen auch nur ein ganz normaler Teenager steckte.

Das Zimmer aus Prinz Harrys Zeit am Eton College, wirkt wie das eines ganz normalen Teenagers. Eine große Stereoanlage steht auf einer Kommode, an der Wand hängt das Bild einer unbekannten Bikini-Blondine. Auch ein Porträt seiner am 31. August 1997 verstorbenen Mutter Lady Diana steht auf einem Schreibtisch.

Genau hinsehen: Versteckte Details im Hintergrund

Das Spannende an den Fotos sind jedoch die Bilder im Hintergrund. Genau über dem lächelnden Harry prangt ein Wandteppich mit indischem Muster an der Mauer. In dessen Zentrum hat der junge Monarch ein ausgeschnittenes Foto von Hollywood-Schauspielerin Halle Berry angebracht.

Weil das Bild in den letzten beiden Tagen immens oft auf diversen sozialen Medien geteilt worden ist, fand es schließlich auch die Beachtung der 52-jährigen Oscar-Preisträgerin.

Konkurrenz für Herzogin Meghan?

© imago/i Images

Und diese wusste offenbar nichts von ihrem berühmten Verehrer. Erst jetzt hat Halle auf Harrys Schwärmerei reagiert: Auf Twitter postete sie das Foto und lacht: “OK, Prinz Harry, ich sehe Dich! HalleBerryPosta". Der Text ist eine Anspielung an den Welthit "Work it", in dem Rap-Star Missy Elliott (47) in einer Textzeile fragt: "Do I look like a Halle Berry poster?".

Was seine Frau Meghan wohl zu dieser Geschichte sagt? Bei ihrem gemeinsamen Termin als Ehrengäste im Victoria Palace Theatre war die Welt jedenfalls noch in Ordnung.