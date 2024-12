Warum Unternehmen nicht öffentlich mit Kündigungen drohen sollten

Der Gallup Engagement Index 2023 zeigt, dass die Zahl der Mitarbeitenden in deutschen Unternehmen ohne emotionale Bindung an den Arbeitgeber so gering ist wie seit 2012 nicht mehr. Viele Unternehmen hätten die Loyalität ihrer Mitarbeiter verspielt. Etwa ein Fünftel der deutschen Beschäftigten ist emotional nicht gebunden, was die deutsche Wirtschaft zwischen 132,6 und 167,2 Milliarden Euro an Produktivitätsverlusten kostet. 45 % der deutschen Arbeitnehmenden sind zudem entweder aktiv auf der Suche nach einem neuen Job oder zumindest offen für neue Herausforderungen. Die Zahl der Arbeitnehmenden, die bereits innerlich gekündigt haben, hat um einen Prozentpunkt zugenommen und ist mit 19 Prozent so hoch wie seit 2012 nicht mehr.

Ein großes Manko ist dem Bericht zufolge die Top-Down-Kommunikation in vielen Unternehmen: „Führungskräften, die ihre Mitarbeitenden auf dem Laufenden halten, wird deutlich größeres Vertrauen entgegengebacht als denen, die das nicht tun (64 % zu 25 %). Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass Führungskräfte als offene und transparente Kommunikatoren/Kommunikatorinnen und Informationsvermittler Informationsvermittlerinnen agieren. Allerdings tun sich die Führungskräfte damit schwer: Nur drei von zehn Beschäftigten (29 %) fühlen sich von ihrer Führungskraft derzeit bestens über die Entwicklungen in ihrem Unternehmen informiert.“