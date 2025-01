Tiefengeothermie: Atomenergie, aber bio

Unter der Erde steigt die Temperatur pro 100 Meter Tiefe um durchschnittlich drei Grad an. Etwa zur Hälfte liegt das an der Restwärme aus der Entstehung unseres Planeten, die immer noch in tief liegenden Gesteinsschichten gespeichert ist und langsam nach oben steigt.

Natürliche Radioaktivität ist die zweite große innere Energiequelle der Erde. In Erdmantel und -kruste gibt es Uran-, Thorium- und Kaliumvorkommen, deren fortlaufender radioaktiver Zerfall Wärmeenergie freisetzt – derselbe Prozess, der in Atomkraftwerken an der Oberfläche künstlich herbeigeführt wird. Insgesamt beträgt das Wärmeenergiepotenzial des Erdinneren weltweit 47 Terawatt – so viel wie 15.000 Atomkraftwerke.

Für kleine geothermische Projekte, etwa für die Beheizung von Ein- oder Mehrfamilienhäusern, reichen oft schon wenige Meter tiefe Erdsonden und ein geringer Temperaturunterschied zur Oberfläche. Darin zirkuliert eine Solelösung und erwärmt sich. Wärmepumpen machen den Temperaturunterschied nutzbar. Sie entziehen dem Gemisch die Wärmeenergie, bevor es wieder zurück in den Erdboden geschickt wird und sich dort erneut erwärmt.

Will man große Energiemengen aus der Erde holen, muss man tiefer gehen als 300 Meter. Hier sprechen wir von Tiefengeothermie.