Secondhand boomt bei Millennials und Gen Z

Circular Fashion, der Trend zu Secondhand-Produkten, boomt unter Millennials und der Generation Z. Während die Gen Z für das Weiterverkaufen ist, spenden Millennials hingegen nicht mehr getragene Klamotten häufiger an eine Wohltätigkeitsorganisation.

Dies sind Ergebnisse aus der aktuellen „New Generation Circular Fashion Survey“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, für die 1.500 Menschen in Westeuropa befragt wurden. Eine Hälfte der Befragten ist zwischen 28 und 43 Jahre alt und zählt damit zur Generation der Millennials. Die andere Hälfte gehört der Generation Z an, also der Gruppe der 18- bis 27-Jährigen. 62 Prozent der Befragten sind erwerbstätig, ein Viertel in Ausbildung.