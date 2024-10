Nearshoring: Die Antwort auf die Lieferkettenkrise?

Auswirkungen auf Österreich

Nearshoring bietet Vorteile in Form von stabileren Lieferketten und kürzeren Transportwegen. Besonders die Elektronik- und Automobilindustrie profitieren davon, da Engpässe bei Mikrochips und Bauteilen die Produktion stark einschränkten. Durch die Verlagerung der Produktion nach Europa können diese Engpässe reduziert werden.

Im Bau- und Lebensmittelsektor ermöglicht Nearshoring eine regionalere Versorgung, was Preisschwankungen und Lieferverzögerungen minimiert. Der Trend zu nachhaltigerem Wirtschaften und kürzeren Transportwegen stärkt auch die lokale Produktion und verringert den CO₂-Fußabdruck.

Herausforderungen

Obwohl Nearshoring viele Vorteile bietet, sind die Produktionskosten in Europa höher als in Asien, was zu steigenden Preisen führen könnte. Der Fachkräftemangel in Osteuropa ist ein weiteres Problem, das die Umsetzung von Nearshoring-Strategien bremsen könnte, so das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO.